ABC tem 22 medalhistas de ouro da Omasp classificados para OBM

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já tem os nomes dos 225 medalhistas de ouro da terceira fase da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp). Destes, 22 estão matriculados nas escolas estaduais do ABC. Esses mesmos estudantes estão automaticamente classificados para representar São Paulo na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e, até o mês de outubro, terão aulas intensivas da disciplina com professores especialistas em olimpíadas.

Na terceira fase da Omasp, 16,5 mil estudantes medalhistas na fase anterior da competição agora disputaram as medalhas de ouro, prata e bronze e a vaga para a OBM.

Entre os 1.935 medalhistas nessa etapa, além dos 225 que receberão medalhas de ouro, outros 510 estudantes serão premiados com prata e 1.200, com bronze. No ABC, além das 22 medalhas de ouro, os estudantes das escolas estaduais conquistaram 32 medalhas de prata e 92 medalhas de bronze. A lista está publicada no site oficial da Omasp, em https://olimpiadassp.educacao.sp.gov.br/omasp/.

Até outubro, os medalhistas de ouro terão aulas ao vivo com professores de matemática especializados em olimpíadas, por meio de parceria da Seduc-SP com a empresa Starboard Science. A ferramenta de preparação para a OBM será disponibilizada aos estudantes, sem custos à Educação do Estado, às escolas, ou aos selecionados.

A preparação para a OBM, no formato online, acontecerá no contraturno das aulas de cada estudante, e poderá ser acessada de qualquer lugar com acesso à internet, inclusive das escolas estaduais.

A mesma ferramenta, mas com acesso a aulas gravadas, será disponibilizada aos estudantes que foram medalhistas de prata e bronze na terceira etapa da Omasp. A ideia, segundo Roberto Serra Campos Junior, coordenador de olimpíadas na Seduc, é valorizar esses estudantes e oferecer uma base para futuras competições.