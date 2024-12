ABC supera média nacional no acesso à internet, revela Censo 2022

De acordo com dados preliminares do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última quinta-feira (12), aproximadamente 95% dos residentes no Grande ABC possuem acesso à internet em seus domicílios, representando uma taxa de 94,83%. Esse índice supera as médias registradas na capital paulista, que é de 94,1%, no Estado de São Paulo com 93,5%, e a média nacional que é de 89,4%.

Embora nenhuma cidade brasileira tenha alcançado a marca de 100% de acesso domiciliar à internet, o levantamento aponta que 179 municípios no Brasil apresentaram índices superiores a 95%, sendo que a maior parte deles está localizada na região Sul do país. No Grande ABC, quatro cidades destacam-se por atingirem essa alta cobertura: São Caetano do Sul (96,6%), Santo André (95,6%), São Bernardo do Campo (95,4%) e Ribeirão Pires (95,2%). Mauá e Diadema também demonstram uma boa conectividade, ambas com 94,2%, seguidas por Rio Grande da Serra com 92,5%.

Por outro lado, a pesquisa revelou que existem 33 municípios em que o acesso à internet não ultrapassou os 50% em 2022, sendo a maioria deles localizada na região Norte do Brasil. Bruno Mandelli, analista da gerência de Indicadores Sociais do IBGE, destacou a desigualdade regional expressiva observada nos dados. “As regiões Norte e Nordeste apresentam índices mais elevados de precariedade nos domicílios”, afirmou Mandelli.

Adicionalmente, ele ressaltou disparidades raciais significativas nos indicadores de acesso à internet. Ao comparar as populações segundo suas classificações raciais, observou-se que os grupos pretos, pardos e indígenas têm enfrentado maiores dificuldades em relação ao acesso à internet quando comparados aos indivíduos considerados brancos ou amarelos.

Censo Demográfico de 2022

O Censo Demográfico de 2022 marca um avanço importante na coleta de dados sobre o acesso à internet no Brasil. Em comparação com o Censo de 2010, que registrou apenas 31,3% da população vivendo em lares com microcomputadores conectados à rede, os dados atuais refletem uma mudança significativa nas formas de acesso, principalmente pelo uso crescente de dispositivos móveis.

Importante ressaltar que a pesquisa do IBGE abrange exclusivamente domicílios particulares permanentes ocupados. Não foram considerados moradores de habitações improvisadas ou coletivas nem aqueles em residências ocasionalmente utilizadas.

A divulgação recente é a primeira a se basear no questionário da amostra do Censo Demográfico 2022. Essa abordagem foi aplicada a cerca de 10% da população brasileira e traz informações mais detalhadas em relação aos dados anteriormente disponibilizados sobre o “Universo”. Bruno Mandelli enfatizou que esta divulgação ainda é preliminar; o IBGE está em processo de delimitação das áreas para ponderação dos resultados. Assim que este processo for concluído e as áreas definidas, os resultados finais serão apresentados e podem diferir das informações agora divulgadas.