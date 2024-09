ABC supera 30 mil novos empregos em 2024 com 8º mês seguido de alta

O Grande ABC apresentou, em agosto de 2024, saldo positivo de 4.440 vagas formais e totalizou 30.312 vagas abertas nos oito primeiros meses do ano. O saldo acumulado dos últimos 12 meses (de setembro de 2023 até agosto de 2024) registra a abertura de 33.485 vagas formais na região.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.

Todos os sete municípios da região encerraram o mês passado com saldo positivo: Santo André (+1.432), São Bernardo do Campo (+1.358), São Caetano do Sul (+721), Diadema (+568), Mauá (+280), Ribeirão Pires (+64) e Rio Grande da Serra (+17).

“É uma excelente notícia novamente. Mais um mês que registramos crescimento na criação de novos empregos, um sinal de que nossa região está com a economia aquecida. O Grande ABC, historicamente, sempre foi um reflexo para a economia nacional. Se aqui estamos bem, é um exemplo de que nosso país também esteja no caminho do crescimento econômico”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento, Aroaldo da Silva.

Clique aqui para acessar o boletim.