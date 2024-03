ABC recebe exposição com quadros e murais em realidade aumentada

Para quem faz questão de registrar e compartilhar os passeios nas redes, a nova exposição que chega ao ABC este mês tem a proposta ideal.

O Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, foi o espaço escolhido pelo artista Maurício Nocêra, mais conhecido como Lito, para receber algumas de suas obras interativas. A mostra é gratuita e fará parte da programação fixa do shopping a partir de março.

Pioneiro no país ao unir modernidade e tecnologia para criar quadros e murais em realidade aumentada, o Lito traz em seus traços referências que vão desde o grafite de rua, releituras de clássicos consagrados como Da Vinci e Michelangelo até filmes e músicas ícones da cultura pop.

“O movimento artístico no ABC vem crescendo, tanto do lado dos artistas quanto do público. Trazer as obras para um ambiente como o shopping é uma forma de fomentar o mercado tornando o acesso à cultura mais democrático”, pontua Lito.

O segredo para dar vida às telas está no uso de uma ferramenta disponível no Instagram que permite a inserção de efeitos digitais. Basta apontar a câmera do celular para o QRCode presente em cada uma das peças para que elas ganhem profundidade.

“A ideia (do uso do filtro) é fazer com que a arte interaja mais com o ambiente e com as pessoas, gerando uma sensação de surpresa”, completa o artista.

Para Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square, o shopping hoje se tornou um lugar de encontro e experimentação, por isso é cada vez mais importante investir em uma agenda cultural diversa.

“Temos um canal aberto com nossos clientes e cada vez mais nossas pesquisas apontam o crescimento na demanda por opções de lazer, entretenimento e cultura que seja de fácil acesso para quem reside ou frequenta a região”, explica o executivo.

“Além suprir uma necessidade da nossa comunidade, acreditamos que essa exposição é uma iniciativa que valorizar a produção artística da região e aproxima as pessoas desse mundo que é tão rico”.

Serviço:

Exposição – Arte em realidade aumentada

Quando: Todos os dias a partir de março, durante o horário de funcionamento do shopping.

Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Local: Piso L2 (ao lado da Constance)

Valor: Gratuito

Golden Square Shopping – Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo