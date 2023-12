ABC exibe gratuitamente o filme “O Mestre da Fumaça” na Cinemateca Brasileira

A Sessão ABC, evento realizado pela Associação Brasileira de Cinematografia – ABC desde 2002, exibirá gratuitamente o filme “O Mestre da Fumaça”, dirigido por André Sigwalt e Augusto Soares, no dia 16 de dezembro, sábado, às 19h, na Cinemateca Brasileira.

Após a exibição do longa, acontece um debate com as presenças dos diretores, das diretoras de arte Monica Palazzo e Fernanda Frate e do colorista Raphael Borghi. A mediação será do diretor de fotografia Cesar Ishikawa.

SINOPSE

Em 1949, quando um famoso Mestre da Fumaça se recusa a treinar os exércitos da Tríade, a máfia chinesa lança sobre ele a temida vingança das Três Gerações. Ao morrer, o mestre descobre que seu filho e seu neto terão que lutar por suas vidas com as próprias mãos, em uma luta supostamente justa. Apesar de lutar com maestria, o primogênito não resiste, e a maldição atinge a terceira geração quando dois irmãos, Daniel e Gabriel, escapam com vida para serem criados por Abel, um mestre de kung fu que prepara o mais velho para treinar com o último Mestre da Fumaça. Mas, em 2001, é difícil encontrar lacaios que respeitem a tradição, e o plano da Tríade dá errado quando brigas entre a máfia e o grupo de alunos do Mestre Abel acabam deixando Daniel hospitalizado um ano antes da luta final. Neste momento, Gabriel, o irmão mais novo, finalmente descobre a verdade sobre sua rixa familiar e decide procurar o Mestre da Fumaça por conta própria, sem nenhum treinamento prévio, apenas para descobrir que o grande mestre não quer treiná-lo. Com pouco tempo para salvar o irmão, Gabriel precisa conquistar a confiança de seu novo mestre e aprender as técnicas desse estilo de arte marcial polêmico e chapado para conseguir sobreviver a Caine, o líder invicto da Tríade, e acabar com a vingança das 3 Gerações. Be Smoke, my friends.

FICHA TÉCNICA

DIREÇÃO: André Sigwalt & Augusto Soares

ROTEIRO: André Sigwalt, Augusto Soares e Fabrizio Fernandes

PRODUÇÃO: André Sigwalt & Augusto Soares

TRILHA SONORA: André Abujamra e Eron Guarnieri

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: Fabio Dellore e Thiago Freire

DIREÇÃO DE ARTE: Monica Palazzo, ABC e Fernanda Frate

FIGURINO: Heloisa Aranha

MAQUIAGEM: Jess Monge

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA: André Sigwalt

COLORISTA: Raphael Borghi

MONTAGEM: Alexandre Britto

SOM DIRETO: Rafa Cumis

DESENHO DE SOM: Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC (Effects Filmes)

Sessão ABC “O Mestre da Fumaça”

Data: 16 de dezembro de 2023

Horário: 19h

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – SP

Evento gratuito

abcine