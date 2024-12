ABAV Nacional celebra 71 anos de contribuição ao turismo brasileiro

Fundada em 1953, a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional – celebra, neste 28 de dezembro, 71 anos de uma trajetória pioneira e essencial para o fortalecimento do turismo no Brasil. Nascida do sonho visionário de 15 representantes de agências de viagens, a entidade consolidou-se como a principal representante do setor no país, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento, na profissionalização e na inovação da indústria turística brasileira.

Um Olhar para o Passado

Na década de 1950, o Brasil atravessava um período de otimismo e crescimento econômico, com investimentos significativos em infraestrutura e iniciativas para alavancar setores estratégicos, como o turismo. Foi nesse cenário promissor que surgiu a ABAV Nacional, marcando um ponto de virada para a organização e profissionalização das agências de viagens no país.

“Ao olharmos para o passado, vemos uma história de desafios, lutas e conquistas. Desde a sua fundação, a Associação tem trabalhado pelo desenvolvimento do turismo no Brasil. Presenciamos transformações profundas no setor e sempre nos adaptamos para continuar oferecendo o melhor suporte aos nossos associados. Chegar aos 71 anos é motivo de orgulho e renova nosso compromisso com o futuro”, avalia Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional.

Conquistas 2024

Neste 28 de dezembro, a entidade comemora não apenas sua trajetória de atuação, mas também o progresso do turismo brasileiro, do qual tem sido uma peça-chave e protagonista ao longo das décadas. Em 2024, a Associação celebrou vitórias importantes para o setor, como a sanção da Lei Geral do Turismo, que traz importantes avanços na estruturação e gestão do segmento no Brasil, e cria incentivos para a atração de investimentos nacionais e internacionais.

Outro marco destes 71 anos foi adesão da ABAV Nacional como membro afiliado da ONU Turismo, posicionando a indústria brasileira no cenário global e ampliando sua participação nas principais discussões internacionais do setor.

ABAV Expo

A ABAV Expo se consolidou como a maior Feira de Turismo da América Latina. Realizado anualmente, o evento chega a sua 52ª edição em 2025, proporcionando um espaço de capacitação para agentes de viagens e networking para fomentar negócios entre operadoras, destinos turísticos e demais players do setor. No próximo ano, a ABAV Expo retorna ao Riocentro, no Rio de Janeiro, de 08 a 10 de outubro.

Um Olhar para o Futuro

Com a visão de liderar transformações positivas, a associação reafirma a sua missão de fortalecer o setor de agências de viagens e impulsionar o trade turístico no Brasil. “O turismo tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país, representando aproximadamente 8% do PIB brasileiro. A ABAV Nacional segue comprometida em contribuir para esse crescimento, com uma atuação estratégica para o fortalecimento dos agentes de viagens”, conclui Ana Carolina Medeiros.