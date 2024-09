Abastecimento São Bernardo e Diadema pode ter intermitência nesta quinta (12)

A Sabesp informa que, em decorrência de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande realizada na madrugada desta quinta-feira (12), imóveis de São Bernardo do Campo e Diadema podem ter intermitências no abastecimento de água ao longo do dia.

A Companhia recomenda que os moradores façam uso consciente da água, priorizando o consumo da reserva armazenada em suas caixas d’água durante esse período. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer gradualmente na madrugada de sexta-feira (13).

Conheça algumas dicas de uso consciente da água:

Tome banhos mais curtos;

Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

Para lavar o carro, evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

Para lavar a calçada ou o quintal, lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

Use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.