Abastecimento em bairros de São Bernardo do Campo é retomado

A Sabesp concluiu neste domingo (29) o reparo em adutora que se rompeu em São Bernardo do Campo no sábado (28). O abastecimento nos bairros afetados foi retomado nesta manhã.

A Companhia orienta aos moradores o consumo consciente de água, priorizando o uso para alimentação e higiene, até a recuperação do fornecimento, que ocorrerá de forma gradual ao longo do dia, podendo se estender até a madrugada de segunda (30). Os trabalhos no local seguem para o fechamento da vala e reconstrução do pavimento.

A Sabesp permanece à disposição dos clientes na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.