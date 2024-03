Abastecimento de água em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra pode ter intermitência nesta quinta-feira (29)

A Sabesp informa que devido ao alto consumo, o abastecimento nesta quinta-feira (29), pode sofrer com intermitências em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O reservatório Ouro Fino está em recuperação e deve voltar ao seu nível normal, gradativamente, durante a madrugada de sexta-feira (01/03). A Companhia executa os trabalhos para a inclusão de uma nova adutora que vai melhor a vazão para a região.

É importante que os clientes mantenham o consumo consciente de água, priorizando o volume das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do fornecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.