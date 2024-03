Abastece SP registra R$ 303 milhões movimentados na plataforma de compras públicas

Em apenas dois meses, a plataforma Abastece SP, que aproxima agricultores de municípios às licitações de compras públicas, passou de R$ 303 milhões em operações de negócios. “Superou todas as expectativas, estamos próximos de bater o resultado obtido em todo o ano passado”, avalia Diógenes Kassaoka, subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Em 2023, esse modelo de aquisição de alimentos direto do produtor somou mais de R$ 470 milhões. Segundo Kassaoka, com a modernização do processo gerada pela plataforma, esse mercado disparou, beneficiando produtores, cooperativas e associações, além de aumentar o acesso de alimentos saudáveis e nutritivos para a população.

Vale destacar que, quando comparado com o primeiro bimestre do ano passado, o resultado é ainda mais surpreendente: o valor alcançado nos dois primeiros meses deste ano é mais de 700% maior. Isso porque entre janeiro e fevereiro de 2023, a plataforma registrou R$ 41,84 milhões em operações.

De fácil acesso por meio de um celular, o programa, iniciativa da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, permite que os agricultores acessem editais públicos abertos por produto ou por município, incentivando a compra de alimentos produzidos no Estado de São Paulo.

Segundo os dados da Codeagro, a maior parte das compras públicas realizadas neste início de ano são para o abastecimento das merendas escolares. Os editais que constam na plataforma buscam todo tipo de alimento, desde produtos in natura como frutas, legumes e verduras, até processados, como queijos, sucos e doces.

“Na plataforma Edital São Paulo, do Abastece SP, é possível visualizar todas as compras públicas do Estado, por município e por produto. É uma inovação importante para o agro paulista em prol dos nossos produtores rurais”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Os produtores que já têm acesso à plataforma recomendam a prática, pela garantia de compra e pelos preços compatíveis aos do mercado. “Antes, perdíamos os editais por dificuldades em acessar o Diário Oficial. Agora, a plataforma está nos ajudando a vender mais, a expandir o raio de comercialização da nossa cadeia e a comparar preços”, afirma Rafael Grothe, produtor de banana em Miracatu, no Vale do Ribeira.

O agricultor pode acessar essas oportunidades na plataforma do Abastece SP pelo celular. O link de acesso é disponibilizado aos produtores pela Codeagro.

Neste mês de março, a plataforma conta com dezenas de editais publicados pelas prefeituras do Estado de São Paulo. Há anúncios de compras públicas de mais de 60 produtos, como verduras, legumes, peixes e até iogurte.