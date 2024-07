AASP promove segunda edição do curso de férias sobre Reforma do Código Civil

Com o objetivo de discutir a Reforma do Código Civil com a participação de membros da Comissão de Juristas, a AASP – Associação dos Advogados realiza, no próximo dia 30, a segunda edição do Curso de Férias sobre o tema. O evento acontece no formato presencial, na Unidade Jardins, com início às 8h30 e carga horária de 7 (sete) horas.

Nesta edição, dividida em 6 (seis) painéis, os especialistas convidados abordarão o assunto principal aprofundando em temáticas como Cessão de Posição Contratual, Direito Contratual, Direito das Coisas, Direito de Família, Direito das Sucessões entre outras atualizações importantes do Código Civil. A programação completa pode ser conferida na página do curso.

Para participar, associados e associadas da AASP pagam R$ 162,40, estudantes pagam R$ 207,20 e não associados pagam R$ 414,40. As vagas são limitadas.

SERVIÇO:

Data: 30 de julho de 2024 (terça-feira)

Horário: 8h30 (horário de Brasília-DF)

Local do curso presencial: Unidade Jardins – Alameda Santos, 2159, 15º andar, Cerqueira César – São Paulo/SP

Vagas limitadas: inscrições e programação aqui.

Para conhecer o “Regulamento de cursos”, clique aqui.