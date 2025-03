AASP promove I Seminário Nacional de Famílias, Sucessões e Empresas

A AASP – Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a Comissão de Empresas Familiares e Holdings do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), promove o I Seminário Nacional de Famílias, Sucessões e Empresas. O evento será realizado no dia 28 de março, a partir das 8), reunindo especialistas renomados para debater temas fundamentais do Direito das Famílias, Societário e das Sucessões. Com vagas esgotadas no formato presencial, interessados podem garantir participação online, que tem valores diferenciados para estudantes, associados e associadas AASP.

O Seminário contará com a presença de importantes nomes da área jurídica. A abertura será conduzida por Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM Nacional; Rodrigo Toscano de Brito, presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holdings do IBDFAM; e Rogério Tucci, diretor cultural da AASP.

A programação inclui quatro painéis que abordarão temas cruciais para profissionais que atuam na área de sucessões empresariais e organizações familiares. No primeiro painel, Flávio Tartuce discutirá a invalidade das holdings familiares, enquanto Jefferson Valentin tratará da tributação patrimonial e os impactos da Reforma Tributária. O segundo painel abordará a partilha de participações societárias, contando com a participação de Renata Steiner, Rolf Madaleno e André Santa Cruz.

No período da tarde, o terceiro painel trará debates sobre planejamento sucessório, com apresentações de Mário Delgado, Simone Tassinari e Ana Luiza Nevares, que discutirão alternativas para tornar a partilha mais eficiente no Brasil. Por fim, o evento será encerrado com um grande debate coordenado por Rodrigo da Cunha Pereira e Rodrigo Toscano de Brito, que contará com a interação do público.

Este encontro é mais uma iniciativa da AASP para fomentar discussões jurídicas, contribuindo para a atualização e o aprimoramento dos profissionais do Direito. Inscrições podem ser realizadas diretamente na página do evento.

SERVIÇO

Quando: 28 de março de 2025 (sexta-feira)

Horário: 8h às 18h

Vagas limitadas. Inscrições no link

Para conhecer o “Regulamento de cursos”, clique aqui.