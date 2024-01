AASP comemora seu aniversário com oferta de serviços e benefícios para advocacias

Celebrando 81 anos de atuação e com mais de 70 mil pessoas de todo o país em seu quadro associativo, a AASP – Associação dos Advogados reforça seu propósito de potencializar e facilitar o exercício da advocacia com inúmeros produtos, serviços e benefícios, visando aprimorar e trazer mais celeridade para o dia a dia.

“Nós oferecemos softwares e ferramentas que apoiam a advocacia em todos os momentos da sua jornada, seja para organizar seus contratos, clientes e finanças, assinar documentos, encontrar oportunidades profissionais e ampliar conhecimentos. Para isso, temos em nossa base opções para estudantes, jovem advocacia e bacharéis também. O objetivo central de contribuir para que os advogados e advogadas de todo o país tenham as melhores soluções que respondam às demandas específicas de cada etapa de suas carreiras”, frisa André Almeida Garcia, presidente da AASP.

Ao se associarem, estudantes e estagiários inscritos na OAB pagam R$ 17,90, valor que também é destinado aos bacharéis de Direito. Advogados e advogadas inscritos na OAB pagam R$ 78,90, com descontos especiais para jovem advocacia, com valores iniciais de R$ 19,70 que podem ser conferidos diretamente no site da associação.

Entre os serviços, todos os meses são disponibilizados inúmeros cursos sobre temas jurídicos relevantes, pesquisa por termos nos Diários Oficiais, plataforma de Assinaturas Digitais, certificado digital gratuito, software de Gestão de Processos, entre outros recursos inovadores, como o Sistema de Intimações integrado à jurisprudência, cursos e doutrina, que com o uso de Inteligência Artificial já ultrapassou 5 milhões de recomendações em menos de seis meses de funcionamento.

A AASP também oferece amplo espaço de coworking, com infraestrutura moderna e completa que pode ser utilizada para atendimentos, reuniões, audiência online e outras demandas.

Já pensando em estar cada vez mais próxima de seus associados e associadas, as três Unidades Móveis da AASP levam serviços de digitalização de processos físicos, emissão de certificado digital gratuito, loja de produtos e demais benefícios a diferentes localidades do interior de São Paulo e demais Estados.

“Nosso objetivo é facilitar e aperfeiçoar, por meio de nossos recursos, tecnologias e conteúdo, a atuação da advocacia e ampliar suas possibilidades, pois acreditamos que esse é o caminho da modernização e melhoria do exercício da profissão no país”, destaca o presidente.

Confira outras vantagens de ser um associado da AASP:

Intimações com IA: Leitura de mais de 100 milhões de publicações anuais feitas em cerca de 120 Diários Oficiais de todo país, cadastro de termos adicionais para potencializar a amplitude dos temas que a advocacia recebe diariamente por e-mail, aplicativo ou pela plataforma, além de inteligência artificial aplicada na sugestão de conteúdo relacionado (jurisprudência, cursos e doutrina) às decisões, visando acelerar os próximos passos da atuação profissional.

AASP Gerenciador: software jurídico que reúne intimações, contratos, processos, clientes, financeiro e agenda em um único local. Essa ferramenta inovadora visa otimizar a gestão das principais tarefas diárias, proporcionando eficiência e organização à classe.

Incubadora AASP: espaço dedicado ao desenvolvimento de startups com foco em criar soluções inovadoras que aprimorem a rotina da advocacia. Este ambiente fomenta a criatividade e a colaboração, impulsionando o progresso no campo jurídico.

E-commerce AASP: produtos exclusivos e personalizados com toda a segurança, garantindo a conveniência de uma experiência de compra confiável aos usuários.

Certificado Digital: a AASP facilita a emissão e renovação de certificados digitais, proporcionando opções presenciais, online e até mesmo no escritório, garantindo praticidade e segurança.

Google Workspace: um pacote profissional que inclui o e-mail @aasp e videoconferências, proporcionando uma comunicação eficiente e integrada.

Jurisprudência AASP: serviço online que oferece acesso a milhões de decisões dos principais tribunais do país.

Cálculos AASP: as ferramentas exclusivas para cálculos judiciais e trabalhistas proporcionam ganho de tempo e maior precisão em suas atividades diárias.

Parcerias: voltadas para a educação, capacitação e facilitação do exercício da advocacia, as parcerias estratégicas da entidade visam oferecer descontos e condições especiais para beneficiar e potencializar sua carreira profissional.

Plano de saúde: parcerias exclusivas com grandes empresas de planos de saúde, proporcionando condições especiais sem as restrições do mercado para pessoas físicas.

Biblioteca: são mais de 43 mil volumes, sala de leitura e acesso aos principais jornais e revistas do país, além de todo o acervo online da Biblioteca Digital.

Central de apoio: serviços como espaço de digitalização, posto Jucesp, certificação digital, sala de internet e sala privativa, concentrando recursos essenciais para o cotidiano dos profissionais.

Webinars, cursos e AASPFlix: programação especial ao vivo com webinars, cursos presenciais e EaD, além da AASPFlix, uma plataforma de streaming gratuita, que oferece séries, palestras e eventos nas diversas áreas do Direito.

Boletins, Revista do Advogado e Clipping: publicações atualizadas periodicamente, que destacam mudanças legislativas, informações e matérias voltadas para profissionais do Direito, além das principais notícias sobre assuntos relevantes da área.

Conteúdo jurídico: artigos e matérias com profissionais do Direito para aprimorar os estudos, oferecendo um vasto conteúdo que enriquece o seu conhecimento.

Para o presidente, outro ponto importante dos desenvolvimentos e ações promovidos pela AASP é a força do associativismo. “A AASP reúne feedbacks e sugestões de milhares de pessoas de todo o Brasil sobre suas novas funcionalidades e produtos, sem contar as ações em defesa da classe realizadas em âmbito nacional. Esse é outro papel fundamental da Associação: reunir insights da advocacia a cada novo lançamento e iniciativa de maneira única e rápida.”, finaliza.

