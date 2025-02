A$AP Rocky Enfrenta Julgamento em LS Acusado de Tentar Matar Ex-Amigo

Rakim Mayers, amplamente conhecido no cenário musical como A$AP Rocky, encontra-se atualmente em um tribunal de Los Angeles, Califórnia, respondendo a acusações relacionadas a um incidente em 2021 que envolveu seu ex-amigo e colaborador, Trell Ephron, mais conhecido como A$AP Relli.

Na última sexta-feira, dia 31, Rihanna, esposa de Rocky, fez uma aparição significativa no tribunal para apoiar seu marido durante o julgamento. Imagens exclusivas obtidas pelo TMZ mostraram a cantora chegando ao local acompanhada por dois guarda-costas e vestindo um longo sobretudo.

A acusação contra A$AP Rocky alega que ele apontou uma arma para Relli e disparou durante uma discussão entre os dois. Por outro lado, a defesa de Rocky argumenta que a arma em questão era uma réplica, utilizada apenas para gravações de videoclipes.

Os advogados de A$AP Relli afirmam que Rocky tentou efetivamente matar seu cliente, alegando que ele não tinha conhecimento de que a arma estava descarregada. Vale destacar que até o momento, a arma não foi encontrada e Relli não sofreu ferimentos; as análises balísticas realizadas também não detectaram qualquer evidência de um tiroteio.

Rocky optou por não aceitar um acordo com a promotoria que poderia resultar em uma pena reduzida de seis meses de prisão caso ele se declarasse culpado em uma das acusações.

Desde 2020, Rihanna e A$AP Rocky mantêm um relacionamento estável e são pais de duas crianças: RZA Athelston Meyers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, de 1 ano.

Ambos os artistas foram membros do coletivo musical A$AP, fundado no Harlem, Nova York, em 2006, contribuindo para o crescimento do gênero hip-hop ao longo dos anos.