Aaiba a real causa da morte de Klaus Hee, do Grupo Dominó

Klaus Hee foi diagnosticado com câncer de intestino há dois anos e passou por diversas cirurgias na tentativa de vencer a doença. Em abril de 2023, foi submetido a uma operação para remoção do tumor maligno, mas, em junho de 2024, precisou realizar um novo procedimento de emergência devido a complicações.

A situação do cantor se agravou em novembro de 2024, quando os médicos identificaram metástase na região torácica. Durante uma participação no programa ‘A Tarde É Sua’, Klaus relatou as dificuldades do tratamento: “Nos últimos dois meses, surgiu um problema que poderia ter me levado à morte devido a uma infecção generalizada. Cheguei em estado crítico, com muita febre.”

Carreira e legado no mundo artístico

Antes de integrar o Dominó, Klaus iniciou sua trajetória como modelo e participou de programas do SBT nos anos 90, incluindo A Praça é Nossa e Passa ou Repassa. Entre 2001 e 2002, fez parte da formação do grupo musical, mas depois optou por seguir outro caminho profissional e ingressou na faculdade de Educação Física.

A notícia de seu falecimento foi confirmada por Ricky Colavitto, radialista e amigo do cantor, que prestou homenagem nas redes sociais. “Recebi a triste informação de que Klaus encontrou a paz. Meus sentimentos a todos os seus familiares e amigos.”