‘A voz da Razão’ participa da 3ª edição da FLIRP neste domingo (1º)

Dando voz a mulheres e homens mais velhos e provando que pode ser muito bom envelhecer, ‘A Voz da Razão’ marca presença na terceira edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) neste domingo (1º), a partir das 14 horas, no Paço Municipal, (rua Miguel Prisco, 288 – Centro). O evento acontece neste final de semana, dias 31 e 1º de setembro, das 10h às 19h. O evento conta com a doação voluntária de 1 kg de ração para pet ou 1 kg de alimento não perecível.

No canal Avós da Razão, que já reúne mais de 330 mil pessoas em multiplataformas e comemora seis anos em 2024, Sonia Massara (85) e Gilda Bandeira de Mello (81) compartilham opiniões e conselhos sinceros e bem humorados sobre temas como amor, sexo, envelhecimento, preconceito, tabus da idade e juventude.

Tudo começou em 2018 quando Cássia, amiga das Avós, teve a ideia de criar um canal no YouTube para reproduzir as conversas delas nas mesas de botecos. Nos vídeos, Sonia e Gida, as amigas de longa data, respondem perguntas feitas pelos internautas, compartilhando conhecimentos e vivências.

Desde a criação do canal, as Avós da Razão ganharam o primeiro lugar na categoria Creators Pitch, evento criado pelo YOUPIX Summit, em setembro de 2019, e o Prêmio iBest 2021 e 2022 na categoria Diversidade e Inclusão.

FLIRP – Para a curadoria do evento, o escritor Ricardo Ramos Filho foi convidado para organizar e mediar os debates acerca da obra Ariano Suassuna. Ricardo é neto de Graciliano Ramos e também é presidente da UBE (União Brasileira de Escritores). O autor desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, onde trabalha com obras de seu avô.

Durante os dois dias de evento, o visitante também terá contato com exposição feita com trabalhos elaborados por estudantes da rede municipal e também por professores que participaram de oficinas ao longo do ano. Obras com técnicas de xilogravura, literatura de cordel e desenhos baseados em arte armorial formam a mostra “O Universo de Ariano Suassuna”.

O SESC também preparou programação especial para a feira. A Cia do Liquidificador se apresentará nos dois dias de feira, das 13h às 15h50 e apresenta seu varal com diversos títulos de cordel. Já a Cia Circo de Trapo prepara uma atividade lúdica para quem estiver na Flirp. Com um rio de tecido e livros adaptados para pescaria, as crianças e seus familiares cão convidados a participar da brincadeira de pescar os volumes infantis.

Referência nacional em teatro popular de bonecos, o Grupo Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns também se apresenta na Flirp. Criada em 1986, a trupe leva seus bonecos para contar história de Simão e o Boi Pintadinho. O grupo se apresenta no sábado (31/08), das 15h às 16h.

A Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) também estará presente com apresentação de dança. Escolas da rede municipal e particulares também apresentarão números teatrais, baseadas em histórias de Ariano Suassuna, e espetáculos musicais.