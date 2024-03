“A Volta”, de Ed Lincoln, completa 60 anos em 2024

O álbum “A Volta”, do músico Ed Lincoln, está completando 60 anos neste ano. Considerado o “Rei do Sambalanço”, Ed Lincoln foi um dos maiores produtores do Brasil nos anos 1960 e um dos primeiros a popularizar o gênero, que deu origem ao Samba Rock de Jorge Ben.

“A Volta” foi um marco na carreira do músico, que já havia lançado outros discos de sucesso pela Musidisc, como “Ed Lincoln e Seu Orgão Espetacular” Volumes 1 e 2. O álbum contou com a participação de renomados cantores da época, como Pedrinho Rodrigues, Silvio César, Orlandivo e Tony Tornado. Emílio Santiago substituiu Tony Tornado quando este saiu para disputar o V Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carreira, Ed Lincoln foi acompanhado por músicos consagrados como Bebeto Castilho, Wilson das Neves, Durval Ferreira, Humberto Garin, Celinho, Claudio Roditi, Luiz Alves, Paulinho Trompete, Alex Malheiros e Márcio Montarroyos. Além de sua carreira solo, o músico também fez arranjos em gravações de artistas renomados, como Elza Soares e Beth Carvalho.

Em 2004, o criador de ’Os Simpsons’, Matt Groening, colocou o álbum na posição 29 de suas 100 coisas prediletas, em uma lista divulgada pelo fórum online Ilxor. Esse reconhecimento internacional demonstra a importância e a influência do trabalho de Ed Lincoln na música brasileira.

Em 2010, o documentário “Ed Lincoln – O rei do sambalanço” foi produzido pelo cineasta Marcelo Almeida, retratando a vida e a obra do músico. E em 2011, seis dos discos lançados por Ed Lincoln na década de 1960 foram relançados em uma caixa intitulada “O rei dos bailes”. Ed faleceu em 2012, aos 80 anos. O artista cearense é considerado um dos criadores do gênero samba-rock e seu legado segue firme até hoje.

Atualmente, toda a discografia de Ed Lincoln pela Musidisc está disponível nas plataformas digitais, graças ao trabalho de digitalização e divulgação realizado pela Nikita Music. Os álbuns do músico estão presentes em playlists de samba, sambalanço, bossa nova e jazz, reafirmando a importância e a atemporalidade de sua obra.