A Vida das Bonecas Vivas, de Dan Nakagawa,tem sessão gratuita em São Bernardo

A Vida das Bonecas Vivas, espetáculo de dança-teatro concebido e dirigido por Dan Nakagawa, chega à cidade de São Bernardo do Campo, SP, com apresentação gratuita no Teatro Elis Regina, no dia 22 de fevereiro, quinta, às 20h.

A montagem traz Helena Ignez como atriz convidada em participação gravada em vídeo, Bogdan Szyber na provocação cênica, Lucas Vanatt como dramaturgista e Anderson Gouvea na coreografia. O elenco destas apresentações é formado por Alef Barros, Anderson Gouvea, Lucas Vanatt, Ricke Hadachi e Vivian Valente.

Com estética recheada de referências do butô, do kabuki e da dança contemporânea, A Vida das Bonecas Vivas parte do movimento das Living Dolls para tratar de existências humanas à margem de uma sociedade que cerceia a diversidade e a subjetividade. A encenação surge como uma resposta-celebração para uma existência possível no mundo patriarcal e embranquecido.

A Vida das Bonecas Vivas é inspirado na comunidade global Living Dolls, na qual homens se vestem com máscaras, roupas de silicone e seios protéticos a fim de se transformarem em bonecas vivas. Surgido nos anos 80, atualmente o movimento tem mais adeptos na Alemanha, Reino Unido e EUA. A montagem investiga questões existenciais, de identidade, filosóficas e artísticas na construção psíquica da personalidade em busca de um duplo como forma de transcender a própria existência. E, pelas sutilezas, tensões cênicas e subjetivas, revela a maneira como a instauração dessa nova persona afeta a identidade e, por consequência, a dança do corpo transformado.

Em um lugar atemporal, o enredo fala de pessoas que precisam existir de forma oculta. Borrando as fronteiras entre dança, teatro e performance, Dan Nakagawa traz para o espetáculo a mesma desconstrução do olhar normatizante em relação à sexualidade, gênero, expressão artística e, principalmente, ao modo a expandir e discutir as novas formas de existência que estão além dos padrões estabelecidos. A encenação ocorre em um ambiente que imprime a ideia de sonho. Os atores-bailarinos-performers são envolvidos por atmosferas lúdicas nas quais a cor branca sugere o infinito. O figurino remete à vestimenta plastificada da cultura Living Dolls, trazendo uma mobilidade contida para os corpos e, ao mesmo tempo, conferindo-lhes uma estética ora lírica, ora grotesca e ora bufônica. A trilha sonora também é criação de Nakagawa para o diálogo direto com as coreografias.

O encenador afirma que o espetáculo faz uma incursão nesse universo, partindo da pesquisa dos movimentos e das gestualidades desses homens em seus trajes de borracha, como uma “segunda pele”, fisicamente restritivos, mas libertadores ao possibilitar uma nova persona. O diretor conta que buscou elementos em sua ancestralidade oriental para construir a estética das cenas. “Fui buscar caminhos na expressão e intensidade do butô, no qual o ‘estado’ de dança passa pela necessidade da morte para o renascimento, e visitei o kabuki, com sua dramaticidade fluida em canto, dança e expressiva maquiagem, para chegar com liberdade a um conceito mais pop, mais contemporâneo, nesse híbrido de dança e teatro, onde movimentos e sons geram os estados físicos no performer”, afirma Dan, e explica ainda que o texto é coreografado, que a palavra é resultado do estado físico desses performers em cena.

Segundo o diretor, as personagens de A Vida das Bonecas Vivas vão ao encontro de sua sombra, de seu duplo, tendo por base conceitos da psicanálise como o ‘estranho-familiar’, de Sigmund Freud, o ‘nosso outro no espelho’, de Jacques Lacan, o ‘retornar a si pela experiência do outro’, de Antonin Artaud. Ele conta que usou também como referência os trabalhos do dramaturgo e coreógrafo grego Dimitris Papaioannou, da companhia de dança Cena 11 e do performer e coreógrafo japonês Hiroaki Umeda para trazer à tona perspectivas de um renascimento identitário que transponha os limites do engessamento social e dos papéis desempenhados diariamente.

A Vida das Bonecas Vivas teve sua pré-estreia em apresentação remota pelo YouTube, em novembro de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia, permanecendo online por três meses, até março de 2021. Em 2023, a montagem circulou por unidades do SESI São Paulo, passando pelas unidades de Ribeirão Preto, São José dos Campos e Campinas.

A Vida das Bonecas Vivas, de Dan Nakagawa é um projeto proposto pela Belic Arte.Cultura, sendo classificado em primeiro lugar no Edital ProAC 02/2023 – Teatro / Circulação de Espetáculo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. As apresentações de 2024 integram circulação do espetáculo por cidades paulistas, contemplada pelo referido edital.

Serviço

Espetáculo: A Vida das Bonecas Vivas

Data: 22 de fevereiro. Quinta, às 20h.

Local: Teatro Elis Regina

Av. João Firmino, 900 – Assunção. São Bernardo do Campo/SP.

Tel.: (11) 4109-6262. Capacidade: 324 lugares. Acessibilidade: Sim.

Ingressos: Gratuitos. Bilheteria: 1h antes das apresentações.

Duração: 80 min. Classificação: 16 anos. Gênero: Dança-teatro.