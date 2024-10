A Viagem do Jiló, com direção de Fernando Sampaio, estreia em outubro

Ao lado do seu fiel escudeiro Cachorro Caramelo, o palhaço Jiló embarca em uma aventura de bicicleta de São Paulo até a cidade de Olinda. Esse é o ponto de partida do espetáculo circense A Viagem do Jiló, que celebra os 20 anos de carreira de Giba Freitas e faz sua temporada de estreia entre os dias 08 e 28 de outubro, com sessões gratuitas nos parques e nos CEU´S da cidade. A direção é do artista Fernando Sampaio, ator e palhaço, fundador da Cia LaMínima de Teatro e diretor artístico do Circo Zanni.

“O trabalho conta a história de um palhaço que vê uma notícia de que o Carnaval de Olinda não vai mais existir e resolve investigar se isso é falso ou não. Ele sobe em sua bike e, assim que passa pelo Parque Ibirapuera, encontra um cão caramelo que se torna seu parceiro inseparável”, conta Giba.

O público acompanha essa aventura, divertindo-se com números clássicos da palhaçaria criados a partir de uma pesquisa de teatro de circo, com música ao vivo executada pelo artista Maral.

A cenografia e o figurino são assinados por Andreas Mendes. Para as vestimentas, a inspiração foi em figuras como Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro e os palhaços dos grandes circos. Já o cenário é formado por uma estrutura que remete à lona do circo e a um mapa de viagem.

Criação

O espetáculo nasceu a partir de uma experiência mambembe de Giba Freitas. Em dezembro de 2022, ele embarcou em uma cicloviagem com a palhaça Formiga (Marisa Silva) para chegar até o Recife a tempo de aproveitar o Carnaval. Depois, os amigos seguiram por mais 150 km até a Paraíba, complementando mais um estado.

Durante o trajeto, o artista começou a refletir sobre como os costumes são importantes para a criação de uma identidade coletiva. E, a partir disso, quis investigar quais seriam as identidades de cada região do Brasil hoje: o que ficou pelo caminho e o que está enraizado em nós?

Giba encontrou figuras clássicas do imaginário brasileiro, como o caipira, as vizinhas, as madames, as famílias tradicionais decadentes e os caboclos. Então, ele buscou a essência de todos esses personagens, considerados até arquétipos, para falar com crianças e adultos sobre a imensidão que é o nosso Brasil.

Assim, os espectadores das mais variadas idades poderão pensar sobre a diversidade cultural brasileira, principalmente em tempos de extrema polarização. “É necessário que o Brasil conheça o Brasil para que aprenda de fato a respeitá-lo”, defende o artista.

O Cão Cantarolante – Giba Freitas também faz uma circulação gratuita por bibliotecas da cidade do número O Cão Cantarolante, extraído de A Viagem do Jiló.

A ideia é que, quando a dupla de amigos chega em Alagoas, percebe que está sem comida e sem dinheiro. “Jiló decide criar um número musical e eis que Caramelo começa a cantar e alega que o palhaço está abusando da beleza dele”, completa. Trata-se de uma apresentação com duração de 15 minutos que explora diversas técnicas, como palhaçaria clássica, manipulação de bonecos, dublagem e lip Sync.

A circulação começou dia 11 de setembro na Biblioteca Belmonte, em Santo Amaro, e na sequência vieram Biblioteca Malba Tahan, no Jardim Susana, a Álvares de Azevedo, na Vila Maria, a Anne Frank, no Itaim Bibi, a Mauro Vasconcelos, no Parque Edu Chaves, a Affonso Taunay, na Mooca; a Garoto Cidadão, na Cidade Nova Heliópolis e a Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, no dia 23 de setembro. Outras sessões estão sendo negociadas.

Sinopse

Jiló está de bike equipada para seguir rumo a maior festa do Brasil quando se depara com um cachorro caramelo cansado das ruas e precisando de um pouco de energia. De carona na bike, a dupla encontrará muitos desafios, aventuras, riso e diversidade. O trabalho é uma homenagem à identidade plural brasileira, enfatizando a beleza das diferenças e misturando a tradicionalidade do circo e o momento atual, ao tempo em que explora musicalidade e técnicas de manipulação de bonecos, dando vida a personagens inimagináveis.

FICHA TÉCNICA

Direção: Fernando Sampaio

Texto: Paulo Rogério Lopes

Elenco: Giba Freitas e Maral

Assistência de direção: Marisa Silva

Cenário e figurinos: Andreas Mendes

Bonequeiro: Murilo Cesca

Direção musical e trilha sonora ao vivo: Maral

Preparação corporal: Larissa Pretti

Voz off: Gabriel Granado

Motorista: Naná Ladeira

Traquitanas: Leandro Cenci

Artistas provocadores: Cida Almeida, Lindsay Castro Lima, Thiago Dias e Bete Dorgam

Produção: Bruna Burkert

Coprodução: Híbrida Arte e Cultura

SERVIÇO

A Viagem do Jiló

De 08 a 28 de outubro de 2024

Ingressos GRÁTIS

Duração: 50min | Classificação: 7 anos

Programação:

Dia 08/10, terça, às 14h

CEU Guarapiranga (Estr. da Baronesa, 1120 – Parque Bologne, São Paulo – SP)

Dia 09/10, quarta, às 10h

CEU Capão Redondo (Rua Daniel Gran, s/n – Jardim Modelo, São Paulo – SP)

Dia 09/10, quarta, às 14h

CEU Paraisópolis (Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, S/N – Jardim Parque Morumbi – SP)

Dia 19/10, sábado, às 11h

Parque do Carmo (Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera, São Paulo – SP)

Dia 20/10, domingo, às 13h

Parque Nabuco (R. Frederico Albuquerque, 120 – Jardim Itacolomi, São Paulo – SP)

Dia 21/10, segunda, às 10h

CEU Uirapuru (R. Nazir Miguel, 849 – Jardim João XXIII, São Paulo – SP)

Dia 23/10, quarta, às 10h

Parque Piqueri (R. Tuiuti, 515 – Tatuapé, São Paulo – SP)

Dia 23/10, quarta, às 16h

Centro Cultural Penha (Largo do Rosário, 20 – Penha de França, São Paulo – SP)

Dia 24/10, quinta, às 10h

CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 – Tatuapé, São Paulo – SP)

Dia 24/10, quinta, às 15h

Pombas Urbanas (Av. dos Metalúrgicos, 2100 – Cidade Tiradentes, São Paulo – SP)

Dia 28/10, segunda, às 10h

CEU Jaçanã (R. Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira, São Paulo – SP)

Dia 28/10, segunda, às 14h

CEU Tremembé (Rua Adauto Bezerra Delgado, 94 – Parque Casa de Pedra – São Paulo – SP)