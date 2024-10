A UEFA Women’s Champions League chega à Max para a temporada 24/25

Destino ideal para os fãs de futebol no Brasil, a Max, plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, apresenta um pacote de jogos da UEFA Champions League Feminina, a partir desta quarta-feira, dia 9 de outubro. A competição continental conta com os principais clubes europeus e renomadas estrelas do futebol mundial.

A Max transmitirá 25 partidas da temporada 2024-2025, distribuídas pela fase de grupos e pelos playoffs, incluindo a grande final em Lisboa (Portugal), ao vivo e sem custos para os seus assinantes. Já o canal TNT transmite nove jogos na temporada, a partir das quartas de final, em março.

Hoje, quarta-feira, às 16h, o Manchester City enfrentará o poderoso Barcelona, atual campeão da competição. Comandada pela capitã Alexia Putellas e por Aitana Bonmatí, atual ganhadora do prêmio Bola de Ouro, a equipe espanhola chega ao Reino Unido com uma equipe consolidada e como uma das favoritas ao título.

A UEFA Champions League Feminina se junta à proposta esportiva da Max, que já conta com competições como a UEFA Champions League, Paulistão Masculino e Feminino, enriquecendo a oferta para os fãs de futebol, ao lado de seu incomparável catálogo de filmes, séries, realities, documentários e animações, com opções para todos os membros da família.

Não perca as emoções dos jogos da UEFA Champions League Feminina na Max, a melhor opção para acompanhar o futebol feminino de elite.

Confira a agenda desta quarta-feira, 9/10:

15h15 – Pré-jogo

16h – Manchester City x Barcelona (Max)

18h00 – Encerramento