A Turma da Mônica chega ao Shopping Aricanduva

O Shopping Aricanduva, o maior shopping da América Latina, anuncia chegada de uma atração para lá de especial: “Vamos brincar com a Turma da Mônica”, acontece entre 04 de janeiro a 07 de fevereiro, no Atrium Itaquera, prometendo momentos inesquecíveis de diversão com os personagens mais queridos dos gibis.

Entre os módulos infláveis e os obstáculos sensoriais, a criançada vai ser exercitar e se entreter com diversas atividades, como corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, piscina de bolinhas, games e área de pintura. Além das brincadeiras, destaque para a presença de um Sansão inflável de 5 metros de altura!

A tematização do espaço é inspirada na primeira série de desenho animado em 3D produzida pela Mauricio de Sousa Produções, que gira em torno da Turma da Mônica na fase pré-escolar.

Com o valor de R$50,00 por 30 minutos, acrescentando R$1,00 para cada minuto extra a atração é indicada para crianças até 12 anos e crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhada de um adulto responsável não pagante.

Venha se divertir com a Turma do Limoeiro no Shopping Aricanduva!

Serviço:

“Vamos brincar com a Turma da Mônica” – Shopping Aricanduva

Endereço: Av. Aricanduva, 5555 – Vila Matilde, São Paulo/SP.

Data: até 07 de fevereiro.

Horário da atração: Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 12h às 22h

Horário de funcionamento do shopping: o shopping funciona todos os dias das 10h às 22h.