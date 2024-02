A trajetória revolucionária do ícone do reggae chega ao Cine Araújo de Mauá

Para os fãs de reggae, uma estreia imperdível chega aos cinemas: “Bob Marley: One Love”, que tem pré-estreia marcada para dia 12 de fevereiro no Cine Araújo do Mauá Plaza Shopping. O filme promete ser uma biografia emocionante, estrelando Kingsley Ben-Adir como Bob Marley e Lashana Lynch como Rita Marley, esposa do cantor, sob a direção de Reinaldo Marcus Green. Green é conhecido por dirigir filmes aclamados como “King Richard: Criando Campeãs” e “Joe Bell: Você Nunca Andará Sozinho”.

O filme acompanha os passos do rei do reggae, Bob Marley, pela sua trajetória que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Pela primeira vez nos cinemas, o público vai descobrir a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária.

Os ingressos para assistir a essa história emocionante podem ser garantidos através da pré-venda no site ou app da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

ATENÇÃO: Classificação indicativa de 16 anos. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.