Prefeitura de SP investe R$ 2 bi na recuperação de 320 pontes e viadutos

A Prefeitura de São Paulo lançou uma iniciativa inovadora com o Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos, que já promoveu a recuperação de mais de 320 estruturas, consolidando-se como um verdadeiro marco na engenharia urbana. Este programa, focado na prevenção de danos e na segurança viária, atualmente abrange obras em 139 pontes e viadutos, com um investimento que ultrapassa os R$ 2 bilhões entre 2021 e 2024.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e pela SPObras, sendo o maior esforço já realizado na recuperação dessas obras no município. O objetivo é garantir mais segurança para todos os cidadãos que vivem, trabalham ou visitam a capital paulista.

Com a criação desse programa, a Prefeitura estabeleceu uma cultura contínua de inspeções e manutenções preventivas, o que contribui significativamente para a preservação das estruturas e diminui os gastos públicos com reparos emergenciais. A abordagem proativa é fundamental para assegurar a integridade das Obras de Arte Especiais (OAEs) na cidade.

As ações do programa são pautadas por um criterioso processo de priorização que leva em conta a condição das estruturas. Após uma avaliação detalhada, as obras realizadas podem incluir desde melhorias na pavimentação até a substituição de estacas, vigas e pilares.

Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, ressalta a importância desse projeto ao afirmar: “Esse programa reflete o compromisso da gestão municipal com a segurança e a mobilidade da população. Investindo em tecnologia avançada e preservação estrutural, conseguimos transformar a cidade e melhorar a qualidade de vida dos paulistanos”. Ele classifica essa iniciativa como um verdadeiro “marco da engenharia brasileira”.

Antes do início deste programa, várias estruturas estavam sem manutenção adequada há mais de 80 anos, apresentando riscos significativos. Um exemplo é o Viaduto General Olímpio da Silveira, localizado na Avenida Pacaembu, cuja construção remonta a 1939. A recuperação dessa estrutura foi finalizada em 2022 após identificar problemas estruturais causados pelo intenso tráfego.

As inspeções realizadas pela SPObras são cruciais para avaliar as condições atuais das pontes e viadutos. Estas vistorias visuais são realizadas periodicamente por equipes especializadas, que elaboram laudos técnicos detalhados sobre o estado das estruturas. Com base nessas avaliações preliminares, são programadas inspeções mais aprofundadas a cada cinco a oito anos, conduzidas por empresas contratadas para fornecer informações técnicas essenciais.

A partir dos laudos técnicos gerados pelas inspeções especiais, é possível definir quais intervenções são necessárias e estabelecer prioridades nas obras de recuperação. Essa abordagem garante não apenas a detecção precoce de problemas mas também minimiza os riscos associados ao estado das OAEs.