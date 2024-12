A prática de ioga nas Unidades Básicas de Saúde de São Paulo

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em São Paulo desempenham um papel fundamental como o primeiro ponto de contato para os cidadãos que buscam tratamentos complementares. Nesse contexto, a ioga se destaca entre as Práticas Integrativas Complementares em Saúde (Pics), oferecidas pela Prefeitura da cidade.

Originária da Índia, a ioga é uma prática que integra aspectos corporais e mentais, sendo utilizada como um método eficaz para o controle do corpo e da mente, frequentemente associada à meditação. Esta técnica milenar abrange diversas abordagens que visam trabalhar a totalidade do ser humano, promovendo a harmonização física, mental, emocional, energética e espiritual.

A prática da ioga combina exercícios respiratórios, posturas corporais, relaxamento e meditação. Os benefícios dessa prática são amplos e incluem a diminuição do estresse, a regulação dos sistemas nervoso e respiratório, o aprimoramento da qualidade do sono, o aumento da vitalidade psicofísica, o equilíbrio hormonal, o fortalecimento do sistema imunológico e a melhoria na capacidade de concentração e criatividade. Além disso, contribui para uma reeducação mental que pode resultar em um humor mais equilibrado e, consequentemente, em uma melhor qualidade de vida para os praticantes.

Para acessar essas práticas integrativas, os cidadãos podem se dirigir a uma das 45 unidades da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que oferecem ioga. Entre essas unidades estão as UBSs, Centros de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPICs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursis), Centros de Convivência e Cooperativa (Cecco), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), além de Centros de Referência de Dor Crônica e Centros Especializados de Reabilitação (CERs).

Os interessados podem consultar a lista completa das UBSs disponíveis para essa prática através do site oficial da prefeitura. As 479 UBSs funcionam como um acesso essencial para quem deseja iniciar o tratamento complementar. Para participar das atividades, é necessário que os munícipes realizem acompanhamento médico na Atenção Básica e possuam o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).