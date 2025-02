A peça “Clô para Sempre” vai ganhar as telas dos cinemas

A peça teatral “Clô para Sempre” está prestes a ganhar as telas do cinema, oferecendo ao público uma nova perspectiva sobre a vida e carreira de Clodovil Hernandes. O longa-metragem será protagonizado pelo ator Eduardo Martini, que recentemente conquistou o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator por sua atuação no teatro, destacando-se como a escolha ideal para interpretar esse ícone da cultura brasileira.

A direção e o roteiro do filme estão sob a responsabilidade de Leonardo Cortez, que colabora com Raphael Gama e Bruno Sorc para trazer esta narrativa à vida. A produção é realizada por Cassio Pardini e Edu Sallouti, da Nation Filmes, em conjunto com Petterson Mello. A distribuição ficará a cargo da Paris Filmes, com o suporte estratégico de Márcio Fraccaroli. Em relação à adaptação cinematográfica, Leonardo Cortez expressou: “Com o apoio de Márcio Fraccaroli, da Paris Filmes, que se encarregará da distribuição do filme, conseguimos reunir os elementos fundamentais: criatividade, talento e visão de mercado.”

Atualmente em fase de produção, o filme promete não apenas retratar a trajetória singular de Clodovil Hernandes, mas também celebrar seu legado na sociedade brasileira.