A partir desta segunda (27), o INSS inicia pagamentos a aposentados e pensionistas

A partir desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, o Ministério da Previdência Social dará início ao pagamento dos benefícios para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os beneficiários têm a opção de consultar o valor a ser recebido por meio do aplicativo “Meu INSS” ou pelo site oficial.

Os depósitos referentes ao salário mínimo serão realizados entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem valores superiores a um salário mínimo, os pagamentos começarão no dia 3 de fevereiro.

O calendário de pagamentos para os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo é o seguinte:

Cartão final 1: pagamento em 27/1

Cartão final 2: pagamento em 28/1

Cartão final 3: pagamento em 29/1

Cartão final 4: pagamento em 30/1

Cartão final 5: pagamento em 31/1

Cartão final 6: pagamento em 3/2

Cartão final 7: pagamento em 4/2

Cartão final 8: pagamento em 5/2

Cartão final 9: pagamento em 6/2

Cartão final 0: pagamento em 7/2

Para os beneficiários com renda superior a um salário mínimo, o cronograma é o seguinte:

Cartões finais 1 e 6: pagamento em 3/2

Cartões finais 2 e 7: pagamento em 4/2

Cartões finais 3 e 8: pagamento em 5/2

Cartões finais 4 e 9: pagamento em 6/2

Cartões finais 5 e 0: pagamento em 7/2

No decorrer de todo o ano de 2025, as datas previstas para os pagamentos são as seguintes:

Fevereiro: de 24/2 a 12/3;

Março: de 25/3 a 7/4;

Abril: de 24/4 a 8/5;

Maio: de 26/5 a 6/6;

Junho: de 24/6 a 7/7;

Julho: de 24/7 a 7/8;

Agosto: de 25/8 a 5/9;

Outubro: de 27/10 a 7/11;

Novembro: de 24/11 a 5/12;

Dezembro: de 22/12 a 8/1.

A consulta do dígito verificador é essencial para determinar as datas dos pagamentos, que consideram o último número do cartão benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Assim, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos começam com o final do cartão igual a um.

Aqueles que recebem acima do salário mínimo têm os pagamentos iniciados com os cartões terminados nos dígitos um e seis. O calendário prossegue com os finais dois e sete no dia subsequente, seguindo essa ordem.

A consulta aos valores disponíveis pode ser realizada também através da central telefônica, ligando para o número 135. O atendimento é disponibilizado de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o número do CPF e confirmar alguns dados cadastrais para garantir a segurança das informações.

Cabe destacar que com o reajuste previsto para o salário mínimo, os valores atualizados somente serão disponibilizados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.