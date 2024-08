A “neve” vai invadir São Paulo com atração inédita de 2 a 4 de agosto: Snow Fun

De 2 a 4 de agosto, a capital paulista terá uma atração inédita que levará a magia do inverno típico europeu para a região de Interlagos: o Snow Fun. Nele, a neve artificial e realista, a mesma utilizada em produções de Hollywood e séries da Netflix, será a grande protagonista, em meio à decoração temática deslumbrante.

A programação promete encantar os visitantes de todas as idades. Acontecerá na Av. Atlântica 2450B, Jardim Três Marias, ao lado da GCM e do Circo Spacial, na sexta-feira (2), das 17h às 22h; sábado das 11h30 às 22h e domingo das 11h30 às 21h.

A atração terá entrada gratuita, assim como algumas atividades, entre elas estão: pintura facial, desenho para colorir, entre outras. Já as opções de brincadeiras pagas, custarão a partir de R$ 6. Haverá uma piscina de neve artificial para as crianças vivenciarem essa experiência de inverno em plena São Paulo, registrando momentos únicos; espaços Instagramáveis, além de atividades, como: fogueira para assar marshmallow, assim como acontecem nos filmes e séries europeus; jogos e oficinas; Snow Play; brinquedos infláveis, e brincadeiras como: Acerte o Boneco de Neve; Pião premiado, entre outras.

Para completar o passeio em família, o Snow Fun terá o Mercado de Inverno, com tendas decoradas onde serão comercializados itens de diferentes segmentos: gastronomia, comércio, produtos autorais e artesanato. O objetivo é promover experiências típicas no evento e possibilitar que sejam levadas para casa ou sirvam como presente.

No mesmo espaço, outro destaque será a Área Gastronômica com festival de sopas e massas, opções de pratos diversos salgados e doces, incluindo o tradicional Gluhwein, o vinho quente dos famosos mercados de Natal europeus.

“Queremos proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva em que a neve é a protagonista, proporcionando um cenário digno de grandes produções cinematográficas, com atividades típicas de inverno europeu aqui no Brasil. Nossa expectativa é receber mais de 5 mil pessoas em três dias de evento”, comenta Mônica Rios, organizadora da Snow Fun e pioneira no pais com essa neve artificial.

Para melhor atender o público, sem filas e esperas, o evento disponibiliza de ingressos gratuitos e on-line, com reservas de datas, visando facilitar o acesso ao espeço do Snow Fun. O link é: https://www.sympla.com.br/evento/snow-fun/2541839?referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee

