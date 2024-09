Durante o mês de outubro, o Sesc Belenzinho terá o curso A Mulher na Frente e Atrás das Câmeras que acontece nas terças e quintas sempre às 19h, sendo nas terças a exibição dos filmes e nas quintas a aula com discussões sobre o filme. O curso é gratuito e a inscrição é realizada através do Portal Sesc a partir de 1/10.

A partir de uma curadoria de quatro filmes de e sobre mulheres, este curso visa apresentar aspectos em comum de filmes dirigidos por mulheres e a maneira como foram e seguem sendo representadas nas telas. Serão oito encontros, divididos entre exibições e aulas expositivas.

Às terças-feiras, ocorrerão as exibições dos filmes e às quintas, as aulas expositivas. Os filmes escolhidos para as discussões mostram o papel das mulheres na frente e atrás das câmeras e como isso afetou culturalmente a nossa sociedade.

A partir do documentário, que analisa diversos filmes do cinema narrativo hollywoodiano, e não só, vamos discutir como a mulher foi retratada nas telas ao longo do tempo. Para fechar o curso, vamos discutir o que é cinema de contranarrativa e em que pé estamos hoje. E como retratar uma mulher e fugir de padrões e estigmatizações

Paula Sacchetta trabalha há mais de dez anos como documentarista, é diretora e roteirista. Dirigiu e escreveu os longas documentais Precisamos Falar do Assédio (2017) e Verdade 12.528 (2013), sobre a Comissão Nacional da Verdade; as séries documentais Famílias, sobre jovens LGBT+ na periferia de São Paulo, e, Eu, Preso (2019), sobre sistema carcerário; os curtas Quanto mais presos, maior o lucro (2019), sobre a chegada das penitenciárias privadas ao Brasil, e Acende a Luz, sobre sexo na terceira idade, filmado meses antes do isolamento na pandemia de Covid-19. Dirigiu também um fashion film para a marca Estamparia Social, que emprega egressos do sistema carcerário.

Paula também dá cursos de linguagem documental e cinema em diversas instituições, escolas e centros culturais; consultorias de roteiro para documentários e mentorias de projetos documentais; além de ter um trabalho em direção de publicidade e branded content.

Serviço

A Mulher na Frente e Atrás das Câmeras com Paula Sacchetta

De 8 a 31/10, as 19h. Inscrições online a partir de 1/10.

Filmes:

Terças, as 19h

8/10 – Baronesa (2017)

15/10 – Retrato de uma Jovem em Chamas (2019)

22/10 – Vai e Vem (2023)

29/10 – Brainwashed: Sex-Camera-Power (2022)

Curso: De 10 a 31/10, quintas as 19h.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)