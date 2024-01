A menos de dois meses para o Pesca & Companhia Trade Show, novidades e atrações são confirmadas

Mais de 100 estandes em exposição. Principais lançamentos nos segmentos de pesca esportiva e náutica. Divulgação de destinos turísticos paradisíacos para a prática de pesca no Brasil. Diversidade de produtos, com as principais marcas de cutelaria, tiro esportivo e esportes outdoor. A 16ª edição do tradicional Pesca & Companhia Trade Show, que será realizada de 21 a 23 de março, no Pro Magno, em São Paulo (SP) se aproxima com a promessa de um evento imperdível para lojistas, amantes da pesca esportiva e dos esportes outdoor.

A expectativa dos organizadores em 2024 é a de superar os números de sucesso da edição anterior. Em 2023, o Trade Show contou com um público de mais de 20 mil pessoas, 100 expositores, 1 mil marcas e mais de R$ 400 milhões em negócios gerados nos setores de pesca esporitva e esportes outdoor.

Com o início da contagem regressiva para o evento, a organização confirmou todas as atrações, como o II Campeonato de Arremessos, e adianta os principais lançamentos que o público encontrará na maior feira do segmento da América Latina.

“Em 2024 a feira cresceu cerca de 25% em relação a 2023 em espaço. A expectativa é receber 15 mil profissionais do setor para fazerem negócios durante os três dias da feira, entre atacadistas, lojistas e operadores de turismo, além de mais de cinco mil visitantes”, prevê Marcelo Claro, organizador do evento.

“O mercado vai evoluindo no mundo todo e o mercado brasileiro acompanha colado na tendência mundial. Por exemplo, os motores de popa estão em franco desenvolvimento de novas tecnologias, atingindo potências nunca imaginadas anos atrás. Dessa forma, a Yamaha, a Mercury, a Hidea e a Toyama prometem levar novas surpresas para a feira, completa.

Além da ampla vitrine para produtos náuticos e de pesca, o evento também abre espaço para outros segmentos. O destaque vai para a cutelaria e o tiro esportivo. Serão diversos estandes com marcas do segmento, que vão expor réplicas de armas, munições, acessórios e muito mais durante os três dias de feira.

“Teremos a exposição das mais notórias marcas de todo o mundo em armas curtas e longas em airsoft, ar comprimido e de pressão”, conta Marcelo.

O turismo também é um segmento que promete aquecer o seu mercado na feira, com a divulgação de destinos brasileiros para a prática da pesca esportiva por parte de municípios e secretarias estaduais. O evento contará ainda com o II Fórum Nacional do Turismo da Pesca, que levará debates importantes para a área.

Os espaços turísticos funcionarão como verdadeiras embaixadas de cada região, dando a oportunidade a operadores e empresários locais de apresentar seus produtos e destinos aos visitantes da exposição, bem como outros players no chamado B2B.

Sobre o Pesca & Companhia Trade Show

O Pesca & Companhia Trade Show nasceu em 2007 para atender as necessidades do segmento: um evento voltado para o mercado profissional de pesca em que fabricantes, importadores, operadores de turismo pudessem negociar frente a frente com o mercado varejista.

É a maior feira de equipamentos e turismo de pesca, camping, tiro esportivo e cutelaria da América Latina. Participam do evento expositores, fabricantes e importadores oficiais das principais marcas mundiais do segmento.

