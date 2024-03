A maior festa de St. Patrick’s Day do Grande ABC: Torresmofest chega ao São Bernardo Plaza

A programação para o final de semana já está garantida com a maior festa de St. Patrick’s Day do ABC Paulista! Cover Queen, Tributo aos Mamonas Assassinas e outras bandas são algumas das atrações ao vivo do Torresmofest, evento com entrada gratuita que acontece nos dias 14, 15, 16 e 17 de março, das 12h às 22h, no São Bernardo Plaza Shopping.

O festival leva o melhor da gastronomia brasileira e mostra a diversidade de pratos à base de carne suína. Alguns dos pratos disponíveis no evento são: torresmo de rolo, torresmo pururuca, torresmo de boteco, costela fogo de chão, Baião de Dois, Feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado de exclusivo chopp artesanal.

O festival conta com mais de 20 expositores, com foodtrucks e stands. Além de atrações musicais ao vivo durante os quatro dias de evento com os melhores covers do Brasil. Entre a programação estão apresentações dos covers das bandas Queen, Legião Urbana, Mamonas Assassinas, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, entre outras.

Para entrar ainda mais no clima do maior evento de St. Patrick’s Day do ABC Paulista, o São Bernardo Plaza Shopping convida os participantes e irem à caráter usando as cores verde e branco e participarem de uma premiação. Nos dias 16 e 17 de março, os interessados poderão participar de uma premiação de melhor caracterização dentro do tema da festa e poderão concorrer a alguns prêmios, sendo eles: voucher Outback, vale chopp no evento e vale uma porção de torresmo.

Confira a programação musical completa:

QUINTA-FEIRA (14)

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

SEXTA-FEIRA (15)

20h – Cover Legião Urbana – Livro dos dias

SÁBADO (16)

14h – Wil Miguel – Voz e Violão

17h – Tributo Ultraje a rigor – Banda Inúteis

20h – Tributo Mamonas Assassinas – Banda Cólica Renal

DOMINGO (17)

14h – Katia Pardini – Voz e Violão

17h – Os Colombinos – R&B

20h – Tributo Os Paralamas do Sucesso e Titãs (Woody e os Selvagens)

Serviço – Torresmofest

Data: entre os dias 14 e 17 de março

Horário: das 12h às 22h

Local: Estacionamento – Acesso E

Endereço: São Bernardo Plaza Shopping – Av. Rotary, 624 – Ferrazópolis – São Bernardo do Campo, SP

Entrada gratuita para o evento