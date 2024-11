A magia natalina chega ao Central Plaza Shopping 

Então é Natal, e o que você fez, o ano termina, e nasce outra vez. A melhor época do ano chegou, e com ela, lindas decorações surgem para encantar a todos. E no Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, não poderia ser diferente! O tema da decoração escolhido para este ano é “Cultivando o Natal”, que fica em destaque no shopping até o dia 02 de janeiro de 2025.

A Praça de Eventos do shopping será palco da magia natalina trazendo encanto e diversão para dentro do Central Plaza Shopping. O cenário conta com uma master Árvore de Natal de 9 metros de altura, onde borboletas batem as asas e inspiram a diversão da criançada. As atrações são variadas e incluem escorregador com acesso pela grande árvore, Gira-Gira Tinas, Gira-Gira acessível, brinquedo com circuito na trilha de túneis, jogo da memória, tudo isso em um cenário de hortas e cultivo de frutas e flores, com regador e vasos gigantes e iluminados para fotos inesquecíveis e momentos de união familiar.

E não poderia faltar o simbólico Presépio de Natal, que representa a essência da data, proporcionando momento de renovação da fé e esperança para o próximo ano, localizado no caminho da Praça de Alimentação.

Ho Ho Ho! O Bom Velhinho também está com a presença garantida no Central Plaza Shopping. Com o trono localizado na Praça de Eventos, junto a decoração, o Papai Noel e sua Duende assistente estarão prontos para receber as cartinhas e visitas das crianças no período de 14 de novembro até 24 de dezembro, com expediente de terça a sábado, das 14h às 21h, e domingo, das 14h às 20h, com intervalo das 17h às 17h45. Na véspera de Natal (24), o horário será das 11h às 18h, com intervalo entre 14h e 14h45.

Vem aproveitar a magia e diversão no Seu Grande Vizinho, cultivando as tradições do Natal com quem amamos. Natal especial no Central Plaza, Tá em Casa!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Cultivando o Natal Central Plaza

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Praça de Eventos

Data: Até 02 de janeiro de 2025

Horário: De acordo com o horário de funcionamento do shopping

Papai Noel

Local: Praça de Eventos

Data: 14 de novembro a 24 de dezembro de 2024

Horários: De terça-feira a sábado, das 14h às 21h, e domingo, das 14h às 20h, com intervalos das 17h às 17h45. No dia 23/12, o bom velhinho atenderá das 14h às 21h e na véspera de Natal (24/12), o horário será das 11h às 18h, com intervalo entre 14h e 14h45.

Estacionamento gratuito por 2 horas (após, cobrança por horas corridas).