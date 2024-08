A Magia do Folclore: como lendas e mitos enriquecem a imaginação das crianças

No dia 22 de agosto, celebramos o Dia do Folclore, uma data de grande relevância que visa preservar e difundir as tradições culturais, mitos e lendas que fazem parte do nosso patrimônio. Para a educação infantil, este dia representa mais do que uma simples comemoração, é uma chance de introduzir as crianças a um universo lúdico e rico em ensinamentos.

A editora Colli Books oferece uma diversidade de livros e obras que incluem personagens carregados de ensinamentos, apresentados de maneira divertida e envolvente.

No livro “A Fada Verduxa”, da autora Isa Colli, as crianças são convidadas a explorar conceitos como preservação ambiental e sustentabilidade. A história gira em torno de Verduxa, uma figura híbrida entre fada e curupira, que atua como guardiã das florestas em uma bela região chamada Montes Belos. Quando um ambicioso comerciante de madeiras decide explorar a área, Verduxa não mede esforços para proteger sua floresta.

Para os apreciadores de histórias com raízes indígenas, o livro “Descobertas de Inaiá”, também de Isa Colli, retrata os desafios e aprendizados de uma jovem indígena que inicia seus estudos em uma escola fora da aldeia. A chegada de Inaiá ao colégio transforma não só a vida dela, mas também a de seus colegas.

Ao longo da narrativa, os leitores são apresentados a lendas e danças ancestrais do folclore indígena, transmitidas de geração em geração. Entre elas, destacam-se a Lenda dos Jaguares e a Lenda de Yaci (que significa Lua na língua Kambeba). O livro também descreve danças e rituais importantes, como o Kuarup (uma cerimônia fúnebre que leva o nome de uma árvore sagrada), a Acyigua (uma dança mística guarani para resgatar a alma de um índio assassinado), a Atiaru (um ritual realizado por mulheres para afastar maus espíritos e atrair os bons), e a Dança da Onça, entre outros.

Aprovado no PNLD 2024, “Descobertas de Inaiá” oferece uma rica abordagem da cultura e das tradições indígenas, sendo um excelente recurso para trabalhar o folclore com a garotada, utilizando personagens fascinantes” comenta a autora.

Já o livro ‘Vivene e Florine e suas descobertas na Amazônia’ conta a história de duas abelhinhas que percebem uma área completamente devastada pelos humanos na floresta onde vivem. Preocupadas, partem rumo à Floresta Amazônica em busca da ajuda de animais especializados em reflorestamento. Em meio ao esforço de combater a devastação e salvar a própria espécie, a dupla conhece os encantos e mistérios da Amazônia, com os personagens das lendas da Vitória-Régia e do Boto Cor de Rosa.

As obras da Editora Colli Books não são apenas divertidas, mas também acessíveis ao público infantil, utilizando personagens para falar de questões culturais de forma detalhada, sempre com uma lição valiosa a ser transmitida.

“Nosso país é uma explosão de diversidade cultural, e o folclore é a expressão desse conhecimento popular. Minhas obras são escritas com inspiração nas diferentes regiões do Brasil e sempre busco incorporar personagens do folclore brasileiro, para trazer magia, encanto, conhecimento e, sobretudo, diversão para os pequenos”, conclui Isa Colli.

Para mais informações acessem www.collibooks.com