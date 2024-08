Inverta este exercício: ao invés de se perguntar o que faz você feliz, pense no que traz infelicidade. A provocação é proposta pela psicóloga e escritora Paula Toyneti Benalia a partir do lançamento A lógica da infelicidade. O livro mergulha nos dilemas comportamentais e emocionais que permeiam a sociedade com um convite para explorar de forma íntima tudo o que pode ou não trazer bem-estar a cada pessoa.

Dez capítulos curtos e metafóricos aproximam o leitor do principal questionamento que permeia a obra: se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria de diferente? Para guiar as reflexões, a autora explora os aspectos que pesam para a infelicidade, como ansiedade, pessimismo, estresse e depressão. Ela atravessa esses temas ao fazer uma analogia entre as etapas da vida e o planejamento de uma viagem, porque, para encontrar novos rumos na aventura da existência, é preciso preparo.

Como uma agente de turismo à disposição, Paula Toyneti Benalia entrega uma espécie de passo a passo para a organização da jornada. Seja ela uma roadtrip, um mochilão ou uma aventura a bordo de um navio, basta escolher o roteiro, pois todos levarão ao destino final: a felicidade. “No geral, as pessoas amam viajar; associei ao processo da vida, porque todos nós estamos indo para algum lugar e nos organizamos para conquistar sonhos, cumprir objetivos pessoais, profissionais”, explica.

Da programação financeira e orçamento ao checklist de organização das malas e o início da aventura. Para cumprir todas as etapas rumo à felicidade, a autora deixa espaços para que o leitor se desafie a estabelecer metas e sonhos, a partir da externalização de sentimentos bons ou ruins, e as mudanças que está disposto a fazer no percurso. Desta forma, incentiva o viajante a entender que também é preciso desfrutar do presente, afinal, o fim da vida é imprevisível e inevitável.

Lembre-se também de que se precisa de muito para ser infeliz, e de bem pouco

para ser feliz. Este é outro ensinamento que deixo para você: quanto mais coisas

você acumular dentro de si durante uma vida, mais peso sentirá nas suas costas.

Sentirá seu coração se apertar de angústia, ansiedade, porque não cabe tudo

dentro de nós. (A lógica da infelicidade, p. 50)

Convite feito, agora basta aceitar, pois ainda há a garantia de que, se depois da jornada não gostar da viagem, o leitor poderá retornar à rotina de sempre, sem qualquer prejuízo – pelo contrário, a tentativa foi feita e tudo é aprendizado. “Se souber exatamente para onde quer ir, a vida fica mais leve e fácil, pois nenhum destino é impossível”, atesta Paula.

FICHA TÉCNICA

Título: A lógica da infelicidade

Autora: Paula Toyneti Benalia

ISBN: B0CXSF1VZ3

Formato: e-book

Páginas: 68

Preço: R$ 9,99

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Paula Toyneti Benalia é graduada em Psicologia e sempre se dedicou a conhecer o ser humano em sua mais profunda essência. Apaixonada por livros desde a infância, começou a escrever romances em 2016 e já publicou 10 títulos. “O dia em que te amei”, obra de abertura da trilogia Deusas de Londres, foi seu primeiro romance de época. Na vontade de falar sobre temas psicológicos, grande paixão e formação, entrega agora ao público o título A lógica da infelicidade.

