A importância do ESG para a qualidade da água no Brasil

A crescente atenção às práticas ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) tem trazido à tona a necessidade de soluções para questões de saneamento e qualidade da água, uma preocupação que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas.

No Brasil, esse desafio é ainda mais evidente, dado o contraste entre sua rica biodiversidade e os problemas de saneamento básico. Garantir o acesso à água potável e a preservação dos recursos hídricos é uma prioridade que exige ações coordenadas entre o setor público, privado e a sociedade civil.

Apesar de avanços, principalmente após o Marco Legal do Saneamento, o Brasil ainda enfrenta obstáculos no acesso à água tratada. Dados de 2023 divulgados pela Unicef e OMS indicam que 86% da população brasileira têm acesso à água potável, o que coloca o país na 85ª posição entre 137 países avaliados.

Isso significa que aproximadamente 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso a esse recurso essencial, uma situação que expõe milhões de pessoas à vulnerabilidade social e de saúde.

Somado a isso, temos presenciado eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e enchentes, situações que têm agravado a poluição de rios, reservatórios e aquíferos. Impactos que afetam a saúde pública e, consequentemente, também as atividades econômicas importantes, como o turismo, especialmente em regiões litorâneas.

Porém, existem várias maneiras de enfrentar esses desafios e, para isso, é necessário integrar as práticas ESG à gestão hídrica.

No eixo ambiental, é indispensável a adoção de tecnologias avançadas para tratamento de efluentes e monitoramento da qualidade da água para proteger os recursos hídricos. No âmbito social, investimentos em educação ambiental e infraestrutura de saneamento ajudam a mitigar os impactos da falta de acesso a água potável. Já no aspecto de governança, a transparência e a responsabilidade das empresas e órgãos públicos são um importante caminho para garantir resultados efetivos.

A inovação tem sido a principal aliada na gestão da água. Projetos como sistemas de dessalinização, reaproveitamento de efluentes tratados e o uso de ferramentas de inteligência artificial para monitoramento em tempo real são exemplos de tecnologias que podem transformar a gestão hídrica no país. Além disso, políticas públicas e incentivos para iniciativas privadas que investem em soluções sustentáveis ampliam o impacto positivo na preservação dos recursos hídricos.

Enfrentar os desafios da água no Brasil requer a união de esforços. Empresas, governos e ONGs precisam trabalhar de forma integrada para promover campanhas de conscientização, projetos de uso responsável da água e ações que beneficiem as comunidades mais vulneráveis. Parcerias estratégicas podem acelerar essas transformações, trazendo impactos positivos para o meio ambiente e a economia.

O Brasil possui um enorme potencial para se tornar um exemplo mundial na gestão sustentável da água. Com inovação, compromisso e a aplicação de práticas ESG, é possível garantir a qualidade de vida para as futuras gerações. O momento exige ações concretas e colaboração, transformando a gestão da água em uma prioridade compartilhada por todos os setores da sociedade.

André Ricardo Telles

Divulgação

André é CEO da Ecosan, empresa de soluções sustentáveis para o tratamento de água e recuperação de efluentes. Pós-Graduado em Inovação na Universidade CUOA na Itália, com MBA pela FGV, Telles já publicou livros no Vale do Silício pela IBM-USA e está à frente de inovações que transformam desafios ambientais em soluções de engenharia eficientes e sustentáveis.