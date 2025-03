A Importância do diagnóstico precoce no combate ao glaucoma

O mês de março é um marco importante para a conscientização sobre a saúde ocular, destacando-se o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Esta data simbólica dá início a uma campanha de prevenção que visa informar a população sobre os riscos e cuidados relacionados a essa condição. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 60 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pelo glaucoma, que se configura como a principal causa de cegueira irreversível.

O oftalmologista Fabiano Cade, associado à MedSênior, enfatiza a relevância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, especialmente para indivíduos acima dos 40 anos. “Identificar a doença em suas fases iniciais é crucial para evitar perdas visuais progressivas e, consequentemente, a cegueira”, alerta o especialista.

Embora o glaucoma se manifeste de maneira silenciosa nos estágios iniciais, alguns sinais podem surgir. O médico ressalta que a realização de consultas regulares com um oftalmologista é fundamental para a prevenção e detecção precoce da enfermidade. “Recomendamos exames oftalmológicos anuais, principalmente para pacientes idosos, uma vez que os sintomas do glaucoma podem ser sutis nas fases iniciais”, complementa Cade.

A patologia está intrinsecamente ligada ao aumento da pressão intraocular e pode ser exacerbada por condições como diabetes, hipertensão e uso prolongado de medicamentos corticosteroides. Embora ainda não exista cura para o glaucoma, é possível controlá-lo através de medicamentos que auxiliam na regulação da pressão ocular, evitando a progressão da doença.

Cade reforça que o diagnóstico tardio e a falta de acompanhamento médico são fatores determinantes para a evolução do glaucoma até alcançar a cegueira irreversível. “A prevenção deve ser priorizada. Exames oftalmológicos regulares permitem identificar a doença em seus estágios iniciais, antes que ocorram danos irreparáveis”, destaca.

Pessoas com histórico familiar de glaucoma devem ter atenção redobrada. “A doença possui um forte componente genético. Indivíduos com parentes diagnosticados devem iniciar o acompanhamento oftalmológico desde cedo”, orienta Cade. Apesar de ser uma condição silenciosa, o impacto do glaucoma pode ser minimizado com um acompanhamento adequado. Consultas regulares ao oftalmologista e diagnósticos precoces são essenciais para preservar a visão.