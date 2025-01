A importância da hidratação para a saúde

A desidratação é um fenômeno que pode se manifestar por meio de diversos sinais, além da sede. Sintomas como cãibras, urina concentrada, mau hálito, dor de cabeça, irritabilidade e pressão arterial baixa são indicadores de que o organismo pode estar sofrendo com a falta de água. Particularmente vulneráveis a esse quadro estão trabalhadores rurais e pessoas idosas.

O corpo humano é composto por aproximadamente 65% de água, e sua carência pode resultar em desequilíbrios severos, até mesmo em morte. O organismo possui um sofisticado sistema que detecta a redução na hidratação, ativando sensores que desencadeiam a sensação de sede. No entanto, indivíduos que trabalham ao ar livre, expostos a temperaturas elevadas, e os mais velhos — que podem perder a percepção da sede ou apresentar comprometimentos cognitivos — estão em maior risco de desidratação.

Além de ser essencial para a saúde geral, a água desempenha papéis fundamentais no organismo:

Circulação: Contribui para manter o volume sanguíneo e a pressão arterial adequados, essenciais para o transporte de nutrientes aos órgãos.

Digestão: Facilita a formação e excreção do bolo fecal.

Eliminação de toxinas: Auxilia na remoção de substâncias nocivas através da urina, fezes e suor, sendo crucial para o funcionamento dos rins.

Lubrificação: Mantém a umidade dos olhos e das articulações.

Regulação térmica: Ajuda na manutenção da temperatura corporal.

Elasticidade da pele: Contribui para a saúde e aparência da pele.

A perda de água ocorre através da urina, fezes, suor e respiração. Quando o nível hídrico cai abaixo do ideal, surgem sintomas que variam conforme a gravidade da desidratação:

Sede

Cãibras

Urina escura e em menor quantidade

Mau hálito

Olhos secos

Dor de cabeça

Tontura

Irritabilidade

Mudanças de humor

Fadiga

Cansaço

Pressão arterial baixa (com aumento da frequência cardíaca como compensação)

No longo prazo, uma ingestão inadequada de água pode resultar em problemas como constipação intestinal devido à falta de hidratação das fezes e ressecamento da pele e mucosas. Em casos mais graves, a desidratação crônica pode levar ao desenvolvimento de pedras nos rins, comprometimento renal progressivo e aumento do risco de trombose e acidente vascular cerebral (AVC), decorrente da maior concentração do sangue.

A endocrinologista Andrea Fioretti, vice-presidente do departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), alerta: “Para aqueles predispostos à formação de pedras nos rins, uma ingestão insuficiente de água pode ser extremamente prejudicial; frequentemente necessitam consumir mais de dois litros diariamente”.

Os adultos devem consumir em média cerca de 2 litros diários. Recomenda-se uma ingestão aproximada de 35 ml por kg de peso corporal. Contudo, essa quantidade pode variar conforme o peso individual ou atividades físicas realizadas. Além disso, fatores como viver ou trabalhar em ambientes quentes podem exigir uma maior ingestão hídrica.

A avaliação da hidratação pode ser feita por meio do exame laboratorial conhecido como ureia sanguínea ou pela observação da pressão arterial. O nutrólogo Celso Cukier do Hospital Israelita Albert Einstein destaca que “a água é fundamental para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e térmico; sua ausência pode causar desde sintomas leves até complicações fatais”.

Momentos que demandam atenção especial à hidratação incluem:

Dias quentes, onde há maior perda hídrica devido à transpiração;

Consumo de bebidas alcoólicas;

Prática regular de atividades físicas;

Dieta rica em sal que aumenta a necessidade hídrica.

No entanto, é possível também o consumo excessivo de água, conhecido como potomania ou dipsomania. Essa condição pode surgir devido a distúrbios hormonais ou psicológicos. A diluição excessiva do sangue pode levar a alterações neurológicas significativas.