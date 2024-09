A iMEMsidão de Maiara & Maraísa

Elas já atravessaram rios nos mais distantes lugares deste enorme Brasil e o Oceano Atlântico para gravar um DVD em Portugal, mas foi “no Goiás”- como é comum dizer – que elas de fato começaram. De bota, chapéu e com muito estilo, Maiara & Maraisa voltaram à Goiânia para mostrar a própria iMEMsidão, título deste resgate. As seis primeiras faixas do projeto serão lançadas nesta quinta-feira, às 21h. Delas, quatro são inéditas com destaque para “Vai lá”, a canção escolhida pelos fãs, que fez sucesso nas redes sociais somente com o lançamento das guias, terá sua versão em vídeo liberada no canal oficial da dupla no YouTube no dia seguinte, às 11h. Pré-save: https://workshow.site/imemsidaoep01.

O registro foi feito em maio deste ano na tradicional Pecuária de Goiânia, um dos eventos mais importantes e históricos do Centro-Oeste brasileiro. O DVD reservou momentos especiais, um deles na interpretação de “Goiás é Mais” (Moacyr Franco) ao lado Bruno & Marrone, que já haviam participado do primeiro projeto gravado na cidade, responsável por apresentar as gêmeas para todo o país.

Maiara & Maraisa também lançam nesta primeira etapa “Amor de primavera”, com os ícones da música sertaneja Di Paulo & Paulino. Já a faixa foco “Vai lá” traz um irônico refrão, onde as irmãs revelam uma nova maneira de dizer “não”.

Nos próximos meses o público poderá conhecer as outras canções inéditas e parcerias que também representam as raízes sertanejas: Leonardo e Amado Batista. A dobradinha Eduardo Pepato e Fernando Trevisan (Catatau) assinam a produção musical e de vídeo sob a batuta da WorkShow, responsável pela direção geral.

EP 1 iMEMensidão – Maiara & Maraisa