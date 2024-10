A Hora do Vampiro: remake do clássico de Stephen King chega à Max em outubro

O escritor norte-americano Stephen King é um dos nomes mais famosos no cenário da literatura contemporânea de terror. Com obras que já se tornaram clássicos, como “It – a Coisa”, “Carrie” e “O iluminado”, King possui um estilo narrativo único que mistura acontecimentos sobrenaturais com alguns temas chave, como amizade, estranheza e bullying. Várias de suas histórias já foram adaptadas, de forma muito bem-sucedida, para o cinema. E a mais recente empreitada é o lançamento do filme “A Hora do Vampiro”, que chega à plataforma de streaming Max no dia 3 de outubro, como uma produção original.

O longa é um remake da série televisiva “A Mansão Marsten”, de 1979, sendo ambas adaptações do livro “A Hora do Vampiro”, lançado em outubro de 1975. A história se passa em uma pequena cidade dos Estados Unidos, chamada Jerusalem’s Lot, onde o escritor Bean Mears (Lewis Pullman) viveu sua primeira infância e para onde retorna por conta de uma crise criativa. O objetivo do personagem é encontrar uma inspiração para o seu novo livro de terror e, dessa maneira, curar um trauma seu do passado devido a uma experiência negativa que teve na Mansão Marsten, um casarão que, na época, era abandonado.

Além de Mears, o início do livro é marcado pela chegada de outro forasteiro: o misterioso Richard K. Straker (Pilou Asbaek), que comprou e se tornou o novo residente da Mansão Marsten. Coincidentemente com a vinda desses dois personagens para a cidade, uma série de acontecimentos inexplicáveis e sobrenaturais começam a acontecer – como a morte de pessoas por anemia. Por conta disso, o escritor acredita que Straker e a própria Mansão Marsten fazem parte de uma lenda vampiresca que poderia explicar os acontecimentos recentes. Assim, o protagonista vai reunir um grupo de pessoas para ajudá-lo a combater o mal que, aos poucos, ameaça toda a cidade.

Assista ao trailer de “A Hora do vampiro”: