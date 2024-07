A gestão adequada do trabalho em home office – seu impacto na prevenção de doenças psicossociais

A pandemia tornou comum o home office. Após esse período, empresas adotaram retorno gradual às atividades presenciais, mas as novas tendências de trabalho marcam a rotina dos brasileiros.

De acordo com uma pesquisa do Datafolha, o trabalho remoto e o modelo híbrido são os preferidos por 52% deles.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicou, no ano passado, que o número de trabalhadores em home office, parcial ou integral, tem potencial para ser quase duas vezes maior do que o atual, que está acima de 20 milhões.

Segundo pesquisa da Bare International, líder em levantamentos sobre experiência do cliente, 38% dos 592 entrevistados ouvidos trabalham em home office. Entre eles, 70% afirmaram que não gostariam de voltar ao modelo presencial.

As novas modalidades são defendidas principalmente pelas mulheres. Segundo dados do PwC Brasil, empresa de auditoria e consultoria, em conjunto com o PageGroup, referência em recrutamento de profissionais, 73% das mulheres preferem home office ou regime híbrido, com uma ou duas idas ao escritório na semana, enquanto homens são 61%.

Um levantamento da JJL Consultoria – que ouviu 289 gerentes de RH e financeiros de empresas com presença em 13 países da América Latina, mostrou que o Brasil lidera hoje a adoção do modelo de trabalho híbrido: 86% dos entrevistados atuam com o sistema que mistura dias da semana no escritório com outros em casa. Esse índice supera o da América Latina, 71%, ainda de acordo com o levantamento.

É nesse cenário, com muitos trabalhadores ainda em home office, que a gestão de saúde e segurança se torna, mais uma vez, imprescindível.

Os riscos ergonômicos do home office e como uma gestão adequada pode mitigá-los

Os riscos ergonômicos do home office estão relacionados ao ambiente de trabalho e às práticas inadequadas que podem levar a doenças musculoesqueléticas.

Segundo o Dr. Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde e presidente da ABRESST (Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho) e diretor da Oncare Saúde, os riscos são variados. “Passam da postura inadequada (sentar-se de forma incorreta pode causar dores nas costas, pescoço e ombros, e uso de cadeiras não ergonômicas que não suportam adequadamente a coluna). Também há a configuração inadequada do ambiente (como a altura incorreta da mesa e da cadeira, ou o monitor colocado muito alto ou muito baixo, forçando o pescoço).

O médico ainda ressalta como riscos a falta de pausas regulares e os equipamentos inadequados. “Longos períodos sentados sem pausas podem causar fadiga e problemas circulatórios; e o uso de teclado e mouse que não são ergonômicos pode causar lesões por esforços repetitivos (LER), assim como a falta de suporte adequado para os pés”, elenca o presidente da ABRESST.

Uma gestão adequada, visando o conforto ergonômico do trabalhador em home office, precisa focar nas adequações de mobiliário e equipamentos, como priorizar a utilização de uma cadeira ergonômica que suporte a curva natural da coluna; promover ajustes na altura da cadeira para que os pés do trabalhador fiquem planos no chão ou em um suporte para pés; e se certificar que a mesa está na altura dos cotovelos quando estiver sentado. Também é necessário a verificação da posição do monitor, teclado e mouse; e garantir uma iluminação adequada, para evitar a fadiga ocular. “Além dessas providências recomendamos que o colaborador faça pausas regulares e realize alongamentos simples para aliviar a tensão muscular”, observa o médico.

Ele enfatiza que uma gestão adequada da ergonomia no home office traz inúmeros benefícios. “Além da prevenção de dores e lesões – já que minimiza o risco do trabalhador desenvolver problemas musculoesqueléticos, uma gestão profissional ainda aumenta a produtividade, pois um ambiente confortável e bem organizado pode melhorar a concentração e eficiência. Também reduz o estresse físico e mental, contribuindo para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Implementar práticas ergonômicas no home office é crucial para manter a saúde e a produtividade a longo prazo”, esclarece Dr. Ricardo Pacheco.

Os riscos psicossociais do home office e como mitigá-los

Os riscos psicossociais do home office podem afetar a saúde mental, o bem-estar e a produtividade.

Entre os principais riscos destacam-se o isolamento social – a ausência de interação física com colegas pode levar ao sentimento de solidão e desconexão; a dificuldade em separar trabalho e vida pessoal – a falta de um espaço físico dedicado pode fazer com que as fronteiras entre trabalho e vida pessoal se tornem nebulosas, levando a um desequilíbrio; o aumento da carga de trabalho – a percepção de estar sempre disponível pode resultar em jornadas de trabalho mais longas e em excesso de tarefas; estresse e ansiedade – a incerteza e a falta de controle sobre o ambiente de trabalho podem aumentar os níveis desses distúrbios de saúde mental; e falta de suporte e feedback – a comunicação menos frequente com supervisores e colegas pode levar a uma sensação de falta de apoio e reconhecimento.

Para o presidente da ABRESST, a empresa de SST pode adotar estratégias específicas para mitigar esses riscos. “Dentre elas enfatizo a importância de manter a comunicação com esse trabalhador, por meio de videoconferências, chats e e-mails para assegurar o contato regular com colegas e supervisores. Também é imprescindível que sejam estabelecidos limites claros, com horários específicos para o trabalho e para o descanso. Se possível, ajudar a empresa a criar um espaço de trabalho separado – para delinear o período de trabalho e o pessoal; e gerenciar o tempo, de forma que sejam priorizadas tarefas e estabelecidas metas diárias para manter a produtividade sem sobrecarga”.

O médico alerta que é absolutamente necessário que esta gestão ofereça apoio ao trabalhador. “Sempre incentivando-o a conversar com colegas, amigos ou familiares sobre suas preocupações e desafios. Além de oferecer os recursos de saúde mental oferecidos pela empresa, como o apoio de um profissional, se necessário. Sempre lembrando que as práticas de autocuidado precisam ser mantidas, como uma rotina regular de exercícios físicos, alimentação saudável, sono adequado e a reserva de tempo para hobbies e atividades de lazer que ajudem a relaxar e desconectar do trabalho”, explica Dr. Ricardo Pacheco.

Ele ressalta ainda que gerenciar os riscos psicossociais no home office é essencial para manter a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, garantindo um ambiente de trabalho positivo e produtivo. “Além de promover a melhoria da saúde mental – reduz o estresse, a ansiedade e a depressão, promovendo um bem-estar geral; aumenta a produtividade – trabalhadores que se sentem apoiados e equilibrados são mais produtivos e engajados; e promove maior satisfação no trabalho – um ambiente saudável e equilibrado contribui para uma maior satisfação e retenção de talentos”, afirma o médico e gestor em saúde.

Como o apoio das empresas especializadas em Segurança e Saúde no Trabalho podem ajudar na gestão do trabalhador em home office

Esse apoio é fundamental para a gestão adequada dos trabalhadores em home office, especialmente nos aspectos ergonômicos e de saúde mental. Essas empresas podem oferecer uma série de serviços e recursos que ajudam a criar um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo.

“Na promoção da ergonomia podem realizar avaliações ergonômicas remotas do ambiente de trabalho do colaborador por meio de videoconferências; e oferecerem recomendações específicas para ajustes no mobiliário, postura e disposição dos equipamentos. Também podem promover programas de educação ergonômica, com treinamento sobre boas práticas ergonômicas, uso correto de equipamentos e técnicas de alongamento; bem como realizarem sessões práticas sobre como configurar uma estação de trabalho ergonômica em casa; e orientarem a escolha de cadeiras, suportes para monitores, teclados e mouses ergonômicos”, exemplifica o médico.

Quanto à prevenção da saúde mental do trabalhador em home office, Dr. Ricardo Pacheco lembra que as empresas especializadas estão preparadas para promover programas de bem-estar e saúde mental. “Desde a oferta de sessões de terapia online com psicólogos e outros profissionais de saúde mental, até treinamentos específicos para ajudar os trabalhadores a gerenciarem o estresse e a ansiedade. Muitas ainda realizam check-ins periódicos para avaliar o bem-estar mental e emocional dos colaboradores, e disponibilizam linhas de apoio e recursos para assistência psicológica a qualquer momento”.

Com a assessoria de uma empresa especializada, as organizações só têm a ganhar, visto que a gestão profissional minimiza o risco de problemas de saúde que possam levar a afastamentos, como lesões por esforços repetitivos e transtornos mentais.

“Esse apoio resulta em aumento da produtividade – colaboradores que trabalham em um ambiente ergonomicamente adequado e têm apoio psicológico tendem a ser mais produtivos; eleva a satisfação e permanência do trabalhador – demonstrar cuidado com o bem-estar dos profissionais em home office aumenta a satisfação e pode melhorar a retenção de talentos; e mantém a empresa em conformidade com normas e regulações – ajudando-a a cumprir as normas legais de saúde e segurança no trabalho, como a NR-17, mesmo em um ambiente remoto”, conclui Dr. Ricardo Pacheco, presidente da ABRESST.

Portanto, a assessoria especializada em SST é um investimento crucial para garantir que os trabalhadores em home office mantenham a saúde física e mental, promovendo um ambiente de trabalho seguro, saudável e eficiente.