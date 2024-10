‘A Garota da Vez’ e ‘Robô Selvagem’ estreiam nos cinemas

Entre os destaques, estão o longa “A Garota da Vez”, dirigido e protagonizado pela atriz Anna Kendrick, e o filme francês “Inverno em Paris”.

Para os pequenos, duas estreias agitam o final de semana de Dia das Crianças: “Robô Selvagem” e “My Hero Academia – Agora É a Sua Vez”.

Na agenda, há ainda uma exibição especial do clássico brasileiro “Central do Brasil”. Na sessão, a trilha sonora criada por Antonio Pinto será reproduzida ao vivo pela Orquestra de Câmara Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo.

A seguir, veja todas as estreias de cinema da semana.

*

Força Bruta – Sem Saída

Beomjoidosi 3. Coreia do Sul, 2024. Dir.: Lee Sang-yong. Com: Ma Dong-seok, Lee Jun-hyuk e Aoki Munetaka. 16 anos

Nesta sequência, o policial Ma Seok-do se junta a Ricky para resolver os problemas causados por um traficante que está em posse de uma nova droga sintética.

A Garota da Vez

Woman of the Hour. EUA, 2024. Dir.: Anna Kendrick. Com: Anna Kendrick, Tony Hale e Kelley Jakle. 16 anos

Baseado em fatos reais, este suspense traz a história de uma jovem que começou a namorar um serial killer que conheceu em um programa de televisão.

Infestação

Vermin. França, EUA, 2024. Dir.: Sébastien Vanicek. Com: Theo Chistine, Sofia Lesaffre e Jérome Niel. 14 anos

A aranha venenosa de Kaleb foge e se reproduz, isolando todos os que vivem no mesmo prédio.

Inverno em Paris

Le Lycéen. França, 2024. Dir.: Christophe Honoré. Com: Paul Kircher, Vincent Lacoste e Juliette Binoche. 18 anos

Lucas busca consolo na capital francesa, onde seu irmão mora, depois da morte súbita de seu pai.

My Hero Academia – Agora É a Sua Vez

Japão, 2024. Dir.: Tensai Okamura. 12 anos

O mangá de Kōhei Horikoshi virou série de televisão e filme. Na animação, Deku e seus colegas do Curso de Heróis levam adiante os ideais do ex-superpoderoso All Might.

Robô Selvagem

The Wild Robot. EUA, 2024. Dir.: Chris Sanders. Livre

A animação conta a saga de Roz, um robô que naufraga em uma ilha desabitada e constrói aos poucos uma relação com os animais nativos.

Termodielétrico

Brasil, 2024. Dir.: Ana Costa Ribeiro. 10 anos

O documentário recupera a trajetória de Joaquim, um dos pais da física experimental no Brasil e avô da diretora.

Tudo Por um Popstar 2

Brasil, 2024. Dir.: Marco Antonio de Carvalho. Com: Gabriella Saraivah, Bela Fernandes e Laura Castro. Classificação indicativa não informada

Para celebrar 15 anos de amizade, três garotas planejam assistir ao show de um cantor famoso, que também é ex-colega de escola.

Especial

Cine Concerto Central do Brasil

Dir.: Anselmo Mancini. Com: Antonio Pinto e Orquestra de Câmara Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo. 12 anos

O clássico do cinema nacional que rendeu uma indicação ao Oscar para Fernanda Montenegro será exibido com execução ao vivo da trilha sonora. As músicas do longa de Walter Salles foram compostas por Antonio Pinto, responsável também pelas partituras de “Abril Desped açado”, “Cidade de Deus” e “Colateral”. O compositor conduz a apresentação ao piano, ao lado de uma orquestra.

Teatro Bravos – r. Coropé, 88, Pinheiros, região oeste. Domingo (13), às 18h. A partir de R$ 120 em Sympla

Plurais

Brasil, 2024. Dir.: Patricia Travassos. 14 anos

O documentário reflete sobre a experiência de se viver muitas vidas numa só, com depoimentos de Drauzio Varella e João Barone. Estreia nas salas do REAG Belas Artes.