A Floresta é a nova atração infantil do Grand Plaza

O Grand Plaza oferece a melhor experiência em entretenimento do ABC com a chegada da nova atração: A Floresta. O empreendimento convida pais e filhos para desbravar o mundo animal com tobogã, escorregadores, obstáculos, piscina de bolinhas e torre elástica. Além disso, os participantes entram no clima com o cenário composto por grandes animais de uma selva, como o gorila, a girafa, o elefante e o leopardo.

“Essa nova atração mexe com a imaginação das crianças e convidamos todos para aproveitar e se jogar nesse brinquedo cheio de aventura e diversão”, convida Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

A Floresta fica no Grand Plaza até 11 de Março, na Praça de Eventos, no Piso Térreo, e é indicada para crianças de até 13 anos. Menores de 3 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável. O valor da atração é de R$ 40 por 15 minutos, e de 16 a 30 minutos por R$ 45, após 30 minutos é cobrado R$5 por 5 minutos, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Pessoas com deficiência e aniversariantes do mês pagam metade do ingresso.

A Floresta no Grand Plaza

Quando: até 11 de Março

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Onde: Praça de eventos

a partir de R$ 20

Endereço: Avenida Industrial, 600, Jardim – Santo André – SP.