A FGV Conhecimento é a banca organizadora do concurso para CMSP

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do concurso para a Câmara Municipal de São Paulo (CMSP). O concurso oferece 38 vagas para os cargos de consultor técnico legislativo (12 vagas) e técnico legislativo (26), que exigem curso superior e ensino médio ou ensino médio e curso técnico, respectivamente. A remuneração para o cargo de consultor técnico legislativo é de R$ 14.113,59 e, para o cargo de técnico legislativo, a remuneração chega a R$ 6.584,03.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até às 16h do dia 4 de dezembro, com taxa de inscrição de R$ 155,00 para os candidatos ao cargo de nível superior e de R$ 90,00 para quem desejar disputar uma vaga para algum dos cargos de nível médio.

Os candidatos que se inscreverem para disputar uma vaga para cargo de consultor técnico legislativo poderão optar pelos seguintes cargos: contador, engenharia – elétrica, registro e revisão, administração, biblioteconomia e documentação, economia, medicina – psiquiatria, medicina oftalmologia, medicina – clínica geral, medicina – do trabalho, medicina- ginecologia, Informática, engenharia civil com especialidade em segurança do trabalho e arquitetura. Já quem quiser ingressar em uma das vagas de nível médio, pode direcionar a inscrição para as seguintes oportunidades: segurança do trabalho, enfermagem com especialidade em segurança do trabalho, contabilidade, informática, design gráfico e taquigrafia.

A avaliação dos candidatos para todos os cargos compreende a prova objetiva, que acontecerá dia 14 de janeiro de 2024 e a realização de prova dissertativa na mesma data. A prova prática de taquigrafia está prevista para acontecer no dia 17 de março de 2024. Para todos os cargos ainda será exigida a realização de exame psicotécnico e poderão ser apresentados títulos para classificação final.

Para inscrições, editais e demais informações, acesse: Link