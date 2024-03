A Feira do Livro divulga primeira lista de convidados

A Feira do Livro, festival literário criado em São Paulo em 2022, e que chega à sua terceira edição em junho, divulgou a primeira lista de autores convidados. Realizada na praça Charles Miller, em frente à Mercado Livre Arena — Pacaembu, A Feira do Livro, realizada pela Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro, e a Maré Produções, empresa especializada em eventos e exposições de arte, terá nove dias de duração e reunirá alguns dos principais destaques da cena literária brasileira e internacional para debates gratuitos.

Entre os nomes divulgados, estão destaques da literatura contemporânea internacional, como as escritoras argentinas Camila Sosa Villada, Camila Fabbri e Claudia Piñeiro, a romancista Jamaica Kincaid, o romancista e historiador Jabari Asim, a romancista Natália Timerman, o vencedor no National Book Award Stenio Gardel, o tradutor e ensaísta Caetano W. Galindo, entre outros nomes.

Além dos destaques literários, a Feira do Livro vai receber grandes autores de não ficção, como Rita Lobo, o médico Carlos Monteiro, um dos criadores do Guia da Alimentação Brasileira, o linguista Marcos Bagno, o matemático Marcelo Viana e os historiadores Luiz Felipe de Alencastro e Henry Louis Gates Jr. Segundo o diretor geral da Feira do Livro, Paulo Werneck, “a programação buscou convidar autores que caíram no gosto dos leitores e promovem debates relevantes para o Brasil e o mundo”.

Tendo recebido mais de 100 autores convidados na edição de 2023, a organização da Feira do Livro optou por divulgar os nomes em fatias ao longo dos próximos três meses. Os autores se apresentam em dois palcos que funcionam simultaneamente, um deles montado na praça e outro no Museu do Futebol, parceiro do evento. Neste ano, a organização prevê palcos menores, para debates e lançamentos com dois ou três autores, em formato “pocket”, sempre mantendo o espírito de uma “aldeia” efêmera em pleno asfalto paulistano, nas palavras de Álvaro Razuk, diretor de arte e arquitetura.

Além dos espaços de programação, A Feira do Livro tem mais de 150 expositores, entre editoras e livrarias, que vendem seus livros em tendas e bancadas montadas no meio da rua.

Confira os convidados da terceira edição d’A Feira do Livro:

Bernardo Esteves

Caetano W. Galindo

Camila Fabbri

Camila Sosa Villada

Carlos Monteiro

Claudia Piñeiro

Dan

Henry Louis Gates Jr.

Iara Biderman

Jabari Azim

Jamaica Kincaid

João Moreira Salles

Luiz Felipe de Alencastro

Marcelo Viana

Maria Adelaide Amaral

Martinho da Vila

Nara Vidal

Natalia Timerman

Rita Lobo

Rodrigo Hübner Mendes

Rosa Freire d’Aguiar

Stênio Gardel

Tatiana Salem Levy

Vera Iaconelli

Quem faz A Feira do Livro

Associação Quatro Cinco Um é uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar o livro para o centro do debate na sociedade brasileira. Seus principais projetos são a revista de crítica de livros Quatro Cinco Um, que tem edição impressa, digital, em podcasts e newsletters, a editora de livros Tinta-da-China Brasil, com foco em literatura e ensaio, e o festival literário A Feira do Livro, criado em parceria com a Maré Produções Artísticas no Pacaembu, em São Paulo.

Maré Produções é um escritório de arquitetura especializado em exposições e feiras culturais. Entre as suas realizações recentes está a exposição internacional Amazônia, de Sebastião Salgado.

Serviço

A Feira do Livro

Data: de 29 de junho a 7 de julho de 2024

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

Entrada Gratuita