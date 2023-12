A Fazenda: Radamés e Cézar Black são eliminados em Roça dupla do reality

Em sua reta final para definir o ganhador do programa, os dois eliminados da roça dupla desta quinta-feira, 14, de A Fazenda 2023 da Rede Record foram Radamés Furlan e Cézar Black, com 9 63% e 14,87% respectivamente. Em suas despedidas ambos os eliminados afirmaram manter sua torcida para que Shayan ganhasse o programa. A dupla disputou a permanência com William Guimarães o WL, e Tonzão Chagas, que garantiram suas vagas no top 8 do reality.

Cronograma da reta final do reality: