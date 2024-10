A Fazenda 16: Fernando, Júlia e Luana estão na quinta roça

A quinta roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Gilsão venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. Agora, Júlia, Fernando e Luana disputam a preferência do público. O menos votado deixará o programa nesta quinta-feira (24).

Confira como a roça foi formada:

Yuri iniciou a formação da roça indicando o peão. “Não tem personalidade e posicionamento, tanto nos grupos quanto nas provas. Está fazendo hora extra.”

“As poucas vezes que teve algum tipo de posicionamento foram criando embates sem sentido algum contra mim.”

O fazendeiro continuou. “Quis fazer VT em cima de mim. Quero que ele saia desde o primeiro dia.”

Ao sentar no primeiro banquinho, Gilsão respondeu a Yuri. “Ele sempre se faz de coitado, agindo como um inocente. Um cara de trinta e poucos anos, que vive da noite, dos trabalhos que ele disse que traz muita experiência de vida, age assim.”

VOTAÇÃO DA CASA

Sacha votou em Sidney;

Vanessa votou em Júlia;

Flora votou em Vanessa;

Zaac votou em Júlia;

Camila votou em Vanessa;

Albert votou em Júlia;

Gui votou em Zaac;

Babi votou em Júlia;

Gizelly votou em Fernando;

Zé Love votou em Júlia;

Fernando votou em Júlia;

Luana votou em Fernando;

Flor votou em Júlia;

Fernanda votou em Júlia;

Júlia votou em Vanessa;

Gilsão votou em Júlia;

Sidney votou em Júlia;

Juninho votou em Júlia

Com 11 votos, Júlia foi a mais votada e ocupou o segundo banquinho.

PODER DO LAMPIÃO

Com o Poder do Lampião, a puxada da baia foi diferente. Luana, com o poder dado por Gui, escolheu Fernanda, da baia, e Fernando, da sede, para que Júlia escolhesse um dos dois para a terceira vaga.

Júlia, então, puxou Fernando.

RESTA UM E VETO

Fernando iniciou o Resta Um. Luana sobrou e foi para a quinta roça, vetando Fernando.

PROVA DO FAZENDEIRO

Na sexta Prova do Fazendeiro, Gilsão levou a melhor e escapou da roça.