A Fazenda 16: Fernanda Campos expõe suposta traição de Gui Vieira

Fernanda Campos continua causando bastante burburinho com sua participação em A Fazenda 16, da Record TV. Em uma conversa com os outros peões, Fernanda expôs uma suposta infidelidade de Gui Vieira, outro participante desta edição do reality, que teria traído sua namorada atual, Victoria Odoricio, com uma atriz pornô.

A revelação foi feita durante um papo entre Fernanda e Zé Love, onde ela afirmou que uma amiga, que é criadora de conteúdo adulto, lhe contou um segredo envolvendo o astro de Chiquititas.

“Antes de entrar, ela [amiga] falou: ‘Você conhece X [Gui Vieira]?’. Ela falou: ‘Se ele entrar realmente, eu vou fazer um furdunço na vida dele aqui fora’”, disse Fernanda. “Eu falei: ‘E se eu virar amiga do cara lá dentro?’, e ela: ‘Não, vamos esperar pra ver, mas eu tenho certeza de que você não vai se dar bem com ele’. É o Gui”, continuou.

Em seguida, Zé perguntou se o segredo envolvia um caso extraconjugal entre Gui e a amiga de Fernanda, o que ela confirmou.

“Ela disse que ele estava ligando, insistindo”, comentou Fe. “Ele traiu essa menina? Vixe!”, respondeu Zé. “É igual falei pro Gilsão. Fica defendendo mulher aqui, com aliança no dedo, e lá fora…”, completou a influenciadora.

Em seguida, Zé enfrentou Gui e comentou sobre a suposta infidelidade, deixando o ator abalado. Foi aí que o astro se consolou com outros participantes do reality, afirmando que os rumores não são verdadeiros.

“Esse jogo não é para mim. Pegaram em mim onde mais dói”, desabafou ele, chorando. “É uma mentira. Pessoas que eu amo estão protegidas lá fora e eu nunca fiz isso na minha vida: uma pessoa inventar uma mentira sobre você e espalhar isso aqui, entendeu? Isso que acabou de me doer muito, porque pegaram o que eu mais amo e falaram ali”.

“Eu não sei como a Vi pode se sentir com isso. Ela pode se sentir insegura! Eu não tô lá pra olhar pra ela e explicar tudo”, comentou ele, citando a namorada. “Eu sei que ela sabe quem eu sou, mas tenho medo dela se sentir insegura por uma coisa que inventaram.”

Apesar de Fernanda não ter revelado quem é a amiga que expôs a investida de Gui, a repórter Lalinha Rocha, da revista Panhorama, descobriu a identidade dela: Maju Garcia, produtora de conteúdo adulto da Privacy e do OnlyFans.