A Fatec Zona Leste estará na Estação Artur Alvim

Nesta segunda-feira (4), a Fatec Zona Leste dará início à Ação Socioeducativa de Divulgação do Vestibular 2024. O evento ocorrerá na área livre da estação Artur Alvim, localizada na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, no período de 4 a 8 de dezembro, das 10h às 18h.

Um estande especial foi montado na área livre da estação, os interessados terão a oportunidade de tirar dúvidas com os professores, obter informações detalhadas sobre os cursos que estão disponíveis e receber orientações sobre o vestibular.

Com os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior e Desenvolvimento de Produtos Plásticos, o aluno se prepara, com professores capacitados e experientes, laboratórios bem equipados, a iniciar sua vida profissional.

Essa iniciativa é apoiada pelo Metrô Social, um programa que se dedica diariamente a promover ações em benefício da educação, cidadania, lazer e saúde. Juntos, estamos comprometidos em transformar vidas por meio do conhecimento.

SERVIÇO: Divulgação do vestibular da Fatec Zona Leste

DATAS: 4/12 a 8/12

HORÁRIO: das 10h às 18h

LOCAL: Estação Artur Alvim (Linha 3-Vermelha)