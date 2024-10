Via Streaming: A face grotesca do mal

Por conta do Halloween, que acontece dia 31, outubro é o mês escolhido pelas plataformas de streaming para divulgar a maior quantidade de filmes e séries de terror. A temática também chegou na Disney Plus, que irá lançar a produção “Grotesquerie” no dia 23 de outubro. O original foi escrito e criado por Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, sendo o primeiro muito conhecido no gênero do terror, responsável por séries como “American Horror Stories”, “Monster” e “Ratched”. Além disso, “Grotesquerie” será protagonizado pela atriz Nice Nash-Betts, vencedora do Emmy por seu papel em “Dahmer: Um Canibal Americano”, também de Murphy.

A série da Disney Plus se passa em uma pequena cidade norte-americana onde Nash vive a detetive Lois Tryon. Apesar de ser muito boa no seu trabalho, cujos casos resolvidos são guardados de forma metódica, a protagonista está prestes a se aposentar quando uma série de crimes brutais começam a acontecer na cidade. O primeiro deles é um assassinato quíntuplo de uma família, que foram esquartejados em uma espécie de ritual horripilante. Ao longo dos episódios, Lois irá encontrar outras mortes, todas envolvendo algum aspecto de culto religioso macabro, em uma violência jamais vista pelos policiais.

Para tentar solucionar o caso, a detetive irá se unir a irmã Megan (Micaela Diamond), uma freira que também trabalha como jornalista para o periódico “Catholic Guardian” e possui um interesse profundo em cultos religiosos. A série também irá explorar a vida pessoal de Lois – que tem problemas com bebida, além de diversas despesas com o seu marido hospitalizado e uma relação complexa com sua filha – e de Megan, que também teve um passado difícil. À medida em que as duas vão desvendando mais pistas sobre o caso, mais elas se veem envolvidas em uma teia sinistra de eventos sem resposta.