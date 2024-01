A Eletra entrega mais 15 ônibus elétricos para São Paulo

São sete veículos de 15m (Padron), piso baixo, que têm capacidade para 94 passageiros e um cadeirante, com autonomia de 200 a 250km, para a Viação Campo Belo.

Já a Ambiental Transportes Urbanos passa a operar com mais oito ônibus de 15m (Padron), piso baixo, com capacidade para 94 passageiros e um cadeirante, com autonomia de 200 a 250km. A operadora já conta, no total, com 18 ônibus elétricos, 100% brasileiros, com tecnologia de tração e integração Eletra.

Em setembro de 2023, a Eletra havia entregado 49 ônibus elétricos Eletra, 100% fabricados no Brasil, com tecnologia nacional para a cidade de São Paulo.

Os veículos são zero emissão de poluentes, silenciosos, confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi e USB para carregar celulares.

Os ônibus têm tecnologia de tração elétrica e eletrificação Eletra, carroceria Caio eMillenium, motor elétrico e baterias WEG – todas elas empresas brasileiras – e chassis Scania, fabricados em São Bernardo do Campo (SP).

LINHA COMPLETA

Ao longo de 2023, a Eletra apresentou ao mercado a mais completa linha de ônibus elétricos da América Latina, todos fabricados no Brasil com tecnologia nacional.

São seis novos modelos, desenhados para atender às diferentes características topográficas e urbanas das cidades brasileiras e latino-americanas.

E mais o e-Trol, um trólebus com ampla autonomia sem contato com a rede aérea, produzido especialmente para operações em vias segregadas e BRT (Bus Rapid Transit).

Os ônibus elétricos Eletra são o resultado da parceria da Eletra com algumas das principais empresas de transporte público sustentável no Brasil.

10m – Midi (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

12,1m – Básico (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,5m (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,8m – Padron (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

15m (chassi Scania, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

21,5m – Articulado (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

Toda a Linha Eletra é produzida numa área industrial de 27 mil m² na Via Anchieta, São Bernardo do Campo, coração industrial da Grande São Paulo.

A nova fábrica entrou em operação em maio de 2022 e tem capacidade de produzir 150 ônibus elétricos/mês, ou até 1.800/ano, podendo aumentar essa produção em 50%, dependendo da demanda.

A ampliação das instalações faz parte de um plano de investimentos cujo objetivo é posicionar a empresa como a principal indústria nacional de veículos elétricos pesados