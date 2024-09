A Domingueira celebra 2 anos com show de Djonga

Prepare-se para uma edição especial de A Domingueira! No dia 22 de setembro, a festa comemora dois anos de muita música, cultura e energia contagiante. Para marcar essa data especial, o cantor Djonga será a grande atração, levando o público ao delírio com suas letras e rimas potentes. E não para por aí! A agência de modelos Models Black e a Revista Raça serão as grandes apoiadoras culturais desta celebração.

A Domingueira surgiu como uma resposta à necessidade de um espaço que promovesse a cultura negra de forma autêntica e acolhedora. Ao longo desses dois anos, o evento se firmou como uma das festas mais queridas da cidade, sempre reunindo música de qualidade, diversidade de ritmos e um público apaixonado por essa mistura única de arte e entretenimento.

Felipe Monteiro, diretor da Models Black, fala sobre a sua expectativa para essa edição tão especial: “A Domingueira é um evento que traz um significado imenso para a cultura negra e a comunidade como um todo. Para nós, é um orgulho apoiar um evento que celebra a representatividade com tanta força e autenticidade. A expectativa é de uma festa inesquecível”, finaliza.

O Sonora Garden, no bairro Canindé, será o palco dessa grande celebração, e a festa promete ser maior do que nunca. Além do show de Djonga, o público pode esperar uma experiência envolvente, com muita música boa, gente bonita e aquele clima de domingo que só A Domingueira tem.

Para quem ainda não garantiu o ingresso, é bom correr! A festa costuma lotar e os ingressos já estão disponíveis. Reúna os amigos, escolha seu look e prepare-se para celebrar dois anos de sucesso dessa festa que já é um ícone na cidade. Não fique de fora dessa comemoração histórica!

Serviço:

A Domingueira – 2 anos com Djonga

Data: 22 de setembro de 2024

Horário: a partir das 14h30

Local: Sonora Garden – Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/a-domingueira-2-anos/2355088?referrer=www.google.com#event-location